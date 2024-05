Test de Babbel : l’application pour apprendre les langues tient-elle toutes ses promesses ?

Avec plus de 16 millions d’abonnements vendus, Babbel est sans conteste l’un des services les plus populaires pour apprendre une langue étrangère. Toutefois, il n’est pas le seul dans la course. Bien que les avis que l’on trouve à son égard soient majoritairement favorables, la seule manière de savoir si le service est à la hauteur de sa réputation est évidemment de le tester. Je me suis donc prêté à l’exercice afin de pouvoir vous donner mon avis sur Babbel.

L’application Babbel n’est plus à présenter. Ce service met en avant une méthode facile pour apprendre une langue. Il met pour ce faire à disposition beaucoup de contenus avec des cours théoriques, ainsi que différents outils à disposition des apprenants. Il vous propose également de mettre en pratique vos acquis en participant à des cours en live en petits groupes.

Mais est-ce vraiment suffisant pour maîtriser une langue étrangère en partant de rien ? Le service étant proposé avec un abonnement payant, il est préférable de savoir à quoi s’en tenir avant de sauter le pas. Afin de voir ce que vaut réellement Babbel et de vérifier s’il mérite sa réputation, je me suis prêté à l’exercice en me plongeant dans la peau d’un apprenant désireux d’améliorer son italien. J’ai pour ce faire exploré toutes les fonctionnalités du service. Après quelques jours passés sur la plateforme, il est l’heure de vous livrer mon avis.

8/10 Babbel Une méthode d'apprentissage linguistique éprouvée À partir de 5,99 € On aime Un outil ergonomique et simple à prendre en main

Un outil ergonomique et simple à prendre en main Une méthode simple et efficace qui permet d'apprendre à son rythme

Une méthode simple et efficace qui permet d'apprendre à son rythme Les classes en Live assurées par des linguistes qualifiés

Les classes en Live assurées par des linguistes qualifiés La possibilité d'apprendre plusieurs langues à la fois et de suivre sa progression

La possibilité d'apprendre plusieurs langues à la fois et de suivre sa progression Accessible sur un ordinateur ou un appareil mobile (smartphone ou tablette)

Accessible sur un ordinateur ou un appareil mobile (smartphone ou tablette) Un prix abordable pour la formule Appli On n’aime pas Une méthode qui exige de l'autonomie et ne plaira pas à tout le monde

Une méthode qui exige de l'autonomie et ne plaira pas à tout le monde Un prix élevé pour la formule Appli + classes en live

🗣️ C’est quoi Babbel ?

Que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, apprendre une langue étrangère constitue pour beaucoup un objectif. Grâce aux applications dédiées, ce dernier est aujourd’hui à la portée de tous. Ces outils ont l’avantage d’offrir un aspect ludique, ce qui favorise une certaine régularité dans l’apprentissage et rend le processus à la fois amusant et efficace.

Parmi les services leaders d’auto-apprentissage linguistiques, un nom ressort souvent, celui de Babbel. Fondée par Markus Witte et Thomas Holl en 2007, la société berlinoise, élue “l’entreprise la plus innovante en matière d’apprentissage des langues” par le magasine américain Fast Company en 2023, compte aujourd’hui plus de 16 millions d’abonnés à travers le monde. Pour parvenir à séduire autant de personnes, l’entreprise a mis les petits plats dans les grands en faisant appel à une équipe d’experts en langues, afin de mettre au point un contenu abondant et qualitatif dans pas moins de 14 langues.

Au total, plus de 60 000 leçons développées par une équipe de 200 linguistes, sont accessibles sur la plateforme. Ce qui représente plus de 13 000 heures de contenus au total. Babbel s’appuie également sur un réseau de plus de 650 enseignants qualifiés pour assurer des cours en live afin d’aider les élèves à perfectionner leurs compétences linguistiques. La société propose même des formations pour les entreprises avec Babbel for Business.

🙂 Une interface ergonomique

Que vous utilisiez la version web ou l’application mobile, l’expérience de navigation que propose Babbel est fluide. En effet, l’interface est claire et intuitive. De plus, votre progression est mise en évidence dans le bandeau supérieur et vous retrouvez le programme du jour, qui vous invite à réviser les notions apprises précédemment. Les prochaines leçons vous sont également proposées juste en dessous.

Par ailleurs, si vous téléchargez l’appli mobile, vous recevrez quotidiennement des rappels à l’ordre pour vous tenir à jour dans vos révisions et continuer à vous perfectionner. Ce qui est assez motivant. J’ai toutefois pu constater un petit problème, qui est loin d’être rédhibitoire mais assez fréquent pour être souligné, en me connectant sur l’application mobile.

En effet, l’appli peut avoir du mal à déclencher le micro lors d’un exercice d’expression orale. On se retrouve parfois à devoir appuyer plusieurs fois d’affilée. Ce qui peut s’avérer un brin frustrant à la longue. Heureusement que les exercices sont variés. Néanmoins, il est préférable de privilégier quand vous le pouvez la version web lorsque vous avez à réaliser ce type d’exercice. En effet, cette dernière ne présente aucun problème de ce côté là.

Par ailleurs et bien que cela ne soit pas explicitement spécifié, Babbel autorise plusieurs connexions simultanées, car j’ai pu me connecter sur deux appareils à la fois. Le partage de compte n’est donc pas un problème, sachant que Babbel autorise l’apprentissage de plusieurs langues à la fois, comme nous allons le voir dans la partie suivante.

💬 Quelles langues peut-on apprendre sur Babbel ?

Le service vous propose d’apprendre pas moins de 14 langues, dont voici la liste complète :

Anglais ;

Allemand ;

Espagnol ;

Italien ;

Français ;

Portugais (Brésil) ;

Suédois ;

Turc ;

Néerlandais ;

Polonais ;

Indonésien ;

Norvégien ;

Danois ;

Russe.

Notez que depuis peu, Babbel vous permet d’apprendre plusieurs langues à la fois. Ce qui est particulièrement utile, car vous deviez auparavant souscrire un abonnement supplémentaire pour apprendre deux langues en même temps sur la plateforme. À tout moment, vous pouvez donc changer de langue, ou en ajouter une nouvelle.

📚 Les cours : une pédagogie par la répétition

Lors de l’inscription, vous devez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez progresser. Pour ma part, j’ai choisi l’italien. Babbel vous demande ensuite d’effectuer une évaluation afin d’être à même de vous proposer des cours adaptés à votre niveau. Après avoir répondu à une série de questions, la plateforme a décrété que j’avais le niveau Débutant (A2).

Une fois ceci fait, vous pouvez vous lancer. Babbel vous suggère de commencer directement par la première leçon du Cours 1, mais vous pouvez également sélectionner un autre cours depuis la rubrique Explorer > Cours par thématique. Vous aurez ici le choix entre des cours de grammaire, de compréhension et expression orales, de vocabulaires, ou encore des cours portant sur le pays, sa culture et ses habitants.

Les cours sont divisés en leçons, qui durent plus ou moins 10 minutes et qui comprennent des exercices pratiques ayant pour but de vous faire mémoriser les notions. Chaque leçon se déroule à peu près de la manière suivante. Dans un premier temps, vous découvrez de nouveaux mots de vocabulaire, puis vous devez choisir la bonne traduction en associant les images correspondantes aux bons mots.

Vous devez ensuite compléter des phrases en sélectionnant le mot adéquat. À cette occasion, différentes règles de grammaire vous sont présentées avec des mises en situation pour mieux comprendre. Vous aurez également à réaliser divers exercices de compréhension orale, avec un extrait audio à écouter et des phrases à trou à compléter, ou des réponses à sélectionner. D’autres exercices vous feront quant à eux répéter des mots de vive voix, afin que vous puissiez pratiquer et améliorer votre prononciation.

À noter que vous bénéficiez à chaque exercice d’une retranscription vocale des mots et expressions que vous rencontrez. Babbel vous indique également leurs traductions dans votre langue maternelle. Enfin les mots de vocabulaire sont mis en contexte dans des phrases, ce qui donne aussi l’occasion d’apprendre de nouvelles formules et expressions.

En combien de temps peut-on espérer progresser sur Babbel ?

Bien entendu, il n’y a pas de miracle, c’est à force de répéter régulièrement que vous finirez par apprendre. Et c’est justement ce que prône Babbel, en proposant une méthode d’apprentissage qui met l’accent sur la répétition. Par ailleurs, la plateforme vous suggère de réviser vos leçons quotidiennement : en parlant, en écrivant ou en associant des mots à des cartes mémo. Ainsi, si vous souhaitez progresser rapidement sur Babbel, le mieux est de rester constant, et de réviser les notions précédentes, tout en effectuant une ou deux nouvelles leçons par jour. Rien ne sert d’aller trop vite et de se contenter d’enchaîner les cours pour apprendre de nouveaux mots, si vous ne pouvez pas tous les assimiler.

Par ailleurs et comme vous vous en doutez, la meilleure manière de progresser reste bien évidemment de parler le plus possible à l’oral, afin que cela devienne de plus en plus naturel, et aussi pour acquérir les bons automatismes linguistiques. Les classes Babbel Live sont justement là pour cela.

🧑‍🏫 Entraînement à l’oral avec les classes Babbel Live

En plus des cours à suivre à votre rythme, vous avez la possibilité d’assister à des classes en live qui portent sur des modules adaptés à votre niveau : de A1 jusqu’à C1 selon les langues. Vous avez la possibilité de réserver des classes toutes les heures, de 8h à minuit. Chaque classe dure en moyenne 55 minutes et traite de sujets différents. Les classes Live sont encadrées par des professeurs expérimentés et sont limitées à 6 élèves, ce qui est une bonne chose pour favoriser les interactions.

Une fois que vous avez réservé une classe, vous avez la possibilité d’accéder à une leçon en lien avec le thème choisi. De plus, un PDF vous permet de découvrir plus en détail les sujets qui seront abordés durant le cours. De cette manière, vous pourrez vous préparer et gagner en confiance pour vous exprimer lors du live.

Il est par ailleurs possible de réserver une ou plusieurs classes à l’avance, en choisissant le jour et l’horaire qui vous convient, afin d’organiser votre semaine. Afin de ne pas l’oublier, vous pouvez également ajouter facilement le créneau que vous avez réservé à votre agenda grâce à un bouton dédié. Vous avez par ailleurs la possibilité de réserver une classe à la dernière minute, s’il reste encore des places.

Les classes se déroulent sur l’application Zoom. Vous pouvez rejoindre la classe 15 minutes avant l’heure, en cliquant sur le bouton correspondant. Les retardataires ont jusqu’à 10 minutes pour rejoindre le cours après l’heure. Dans le cas où vous ne pourriez finalement pas assister à un cours, il vous est demandé de l’annuler au moins 24 heures à l’avance, afin de laisser la possibilité à d’autres élèves d’y assister. Quoi qu’il en soit, le système est plutôt bien pensé et efficace.

Mon expérience concernant les classes en live sur Babbel

J’ai participé à ma première classe en ligne sur Babbel et je suis globalement satisfait de l’expérience. N’étant pas particulièrement à l’aise pour m’exprimer à l’oral en italien, je redoutais quelques moments de solitude. Toutefois, étant donné que j’ai choisi un cours de niveau A2, les autres élèves se débrouillaient à peu près aussi bien que moi. Quoi qu’il en soit, la bienveillance était de mise.

L’enseignante, une native molto simpatico, s’est montrée pédagogue et a fait en sorte de nous mettre à l’aise, notamment en nous demandant de nous présenter au début du cours. Elle a par ailleurs veillé à ce que chaque élève participe à tour de rôle et que le temps de parole soit bien réparti. L’idée de restreindre le nombre d’élèves est ainsi particulièrement bonne, car nous n’étions qu’une classe de 4 (sur 6 maximum) et les 55 minutes sont passées vite.

Concrètement, la prof nous a demandé de lire des phrases, et d’effectuer de petits exercices, qui consistaient notamment à compléter des phrases à trou avec un verbe conjugué à la bonne personne. Elle nous a également corrigé sur notre prononciation et a répondu aux questions.

Ainsi, je trouve que ces cours en live sont un très bon complément aux cours sur l’appli. Toutefois, si un cours de temps à autre peut éventuellement vous aider à approfondir un sujet en particulier, seul suivre des cours régulièrement peut vraiment vous permettre de vous améliorer à mon sens.

Personnellement, et même si j’étais plus dans une démarche de découverte, je n’ai aucun mal à imaginer qu’à mesure d’enchaîner les cours en ligne, on puisse commencer à trouver le contenu un peu trop facile, et à se sentir bien plus à l’aise pour parler. Ce qui sera alors le signe que vous aurez progressé et que vous pourrez passer au niveau supérieur.

➕ Les autres fonctionnalités de Babbel

La fonction Réviser

Comme expliqué plus haut, Babbel vous invite à exercer votre mémoire quotidiennement en révisant des mots et phrases que vous avez croisés durant les leçons. Vous pouvez ainsi retrouver tous les mots de vocabulaire que vous avez appris dans les leçons depuis la rubrique Réviser. À partir de là, vous avez la possibilité de les réécouter. Il est également possible d’enregistrer les mots qui vous posent le plus problème. Ces derniers seront alors épinglés dans l’onglet Sauvegardé, accessible au même endroit, afin que vous puissiez les retrouver facilement, et les réviser régulièrement.

Depuis l’appli mobile, vous pouvez également accéder au menu Erreurs récentes, qui n’est pas disponible depuis la version web. Comme son nom l’indique, cette dernière contient tous les éléments sur lesquels vous avez fautés et vous permet de les réviser. Vous avez également la possibilité, toujours depuis l’appli mobile, de créer des listes personnalisées en sélectionnant les mots que vous souhaitez pouvoir réviser régulièrement.

Les podcasts

La rubrique Explorer vous permet de choisir un cours en fonction de votre niveau de langue, ou en fonction d’une thématique spécifique. À partir de là, vous pouvez également accéder à des podcasts. Le but de ces épisodes audio, d’une trentaine de minutes chacun, est de vous permettre de vous familiariser encore plus avec la langue que vous souhaitez maîtriser, en écoutant des interlocuteurs parler ensemble. Vous pouvez également télécharger les podcasts afin de pouvoir les écouter hors ligne.

Les conversations du quotidien

Toujours depuis la rubrique Explorer, il est possible d’accéder à la fonctionnalité Conversations du quotidien, disponible uniquement sur l’appli mobile. Cette dernière vous permet de vous entraîner à parler en participant à des conversations type. En effet, après avoir choisi un thème de conversation, vous allez ensuite écouter et répéter des expressions courantes pour améliorer votre pratique à l’oral dans des situations que vous pouvez être amené à rencontrer au quotidien.

Les jeux

Babbel propose également des jeux depuis la rubrique Explorer. Il s’agit d’une manière ludique de réviser le vocabulaire que vous avez appris pendant les cours. Pour la langue italienne, j’ai pu accéder à deux jeux : Le labyrinthe des phrases, et La Voie des mots. Dans le premier jeu, vous devez reconstituer des phrases à partir d’une sélection de mots, dans le but de libérer un professeur. Dans le second, vous devez de la même manière reconstituer des mots en mettant les lettres proposées dans le bon ordre, tout en respectant le temps imparti. Plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles pour vous challenger, mais les jeux restent relativement simples, si vous avez suivi vos leçons avec assiduité.

Le jeu la Voie des mots dans Babbel

Enfin, vous pouvez également accéder à des articles en lien avec la langue que vous apprenez, via Babbel Magazine, toujours accessible depuis la rubrique Explorer.

Le système de progression

Babbel dispose d’un système de progression, qui vous permet de fixer et de suivre vos objectifs hebdomadaires. Vous pouvez choisir le niveau que vous souhaitez atteindre, le temps que vous vous laissez pour y arriver, ainsi que le temps que vous pouvez consacrer quotidiennement à l’apprentissage de la langue. Le système se charge ensuite de vous préconiser un certain nombre d’activités à réaliser chaque semaine dans le but de parvenir à votre objectif.

Chaque cours, révision, classe Babbel Live ou jeu compte comme une activité sur votre planning. Vous devrez réaliser au moins le nombre d’activités hebdomadaires que vous vous êtes fixé, afin de tenir vos engagements. Ce système de progression est une bonne idée pour aider les apprenants à se motiver au quotidien et à respecter leurs objectifs, voire à les dépasser.

💻 Sur quels appareils peut-on utiliser Babbel ?

Babbel est accessible depuis un ordinateur via le site web my.babbel.com, ou depuis l’application mobile pour smartphone ou tablette, disponible pour Android et iOS. En vous connectant avec votre identifiant, vous retrouvez votre session et votre progression là où vous l’avez laissé pour continuer à apprendre à votre rythme.

🫰 Combien coûte un abonnement à Babbel ?

Babbel propose deux formules d’abonnement et vous laisse la possibilité de souscrire pendant plus ou moins longtemps afin de profiter de tarifs plus avantageux. Il est également possible d’essayer Babbel gratuitement pendant 20 jours, et d’assister à deux classes gratuitement, afin de vous faire un avis avant de souscrire un abonnement. Découvrons plus en détail le contenu et le prix des deux offres proposées par la plateforme.

La formule Appli

Comme son nom l’indique, cette formule vous donne accès à l’Appli Babbel en illimité. Vous avez la possibilité de suivre des centaines de cours de langues destinés à tous les niveaux. En plus de cela, vous profitez d’un accès à des contenus ludiques et interactifs comme des vidéos, podcasts et jeux. Toutefois, cette offre n’inclut pas l’accès aux classes Live.

Le prix de l’abonnement varie selon la durée d’abonnement que vous choisissez. Sans surprise, plus vous vous engagez longtemps, plus cela est intéressant.

3 mois : 35,97 € (soit 11,99 € par mois) ;

(soit 11,99 € par mois) ; 6 mois : 53,94 € (soit 8,99 € par mois) ;

(soit 8,99 € par mois) ; 12 mois : 71,88 € (soit 5,99 € par mois) ;

(soit 5,99 € par mois) ; À vie : 299,99 €.

La formule Appli + Classes en ligne

En plus d’inclure les avantages de l’offre Appli, cette formule inclut les classes en ligne en illimité. Vous avez ainsi la possibilité de suivre autant de cours interactifs que vous le souhaitez. Le nombre limité d’élèves par classes (jusqu’à 6), vous garantit la possibilité de pratiquer à l’oral et d’obtenir des retours personnalisés. Les profs pourront également vous aider à adopter la bonne prononciation. Ce qui favorise davantage un apprentissage rapide de la langue que vous souhaitez maîtriser.

Ce service premium a bien évidemment un coût plus élevé que la formule précédente. Encore une fois, il est possible de souscrire pendant plus ou moins longtemps pour profiter de tarifs plus avantageux.

1 mois : 99 € ;

; 3 mois : 209 € (soit 69,66 € par mois) ;

(soit 69,66 € par mois) ; 6 mois : 359 € (soit 59,83 € par mois) ;

(soit 59,83 € par mois) ; 12 mois : 599 € (soit 49,91 € par mois).

⭐ Que pensent les clients de Babbel ?

Sur plus de 20 000 avis, Babbel a reçu une note de 3,8 étoiles sur 5 sur la plateforme Trustpilot. L’application mobile cumule également une nette majorité d’avis positifs, en affichant une moyenne de 4,5/5 sur près d’un million d’avis laissés sur le Google Play Store, et de 4,6/5 sur l’App Store, où plus de 60 000 utilisateurs ont laissé leur avis.

Sur Trustpilot, 69 % des votants ont attribué la note maximale et 22 % ont décerné 4 étoiles au service. Globalement, les avis positifs mettent en avant l’ergonomie du service, la variété des exercices, l’efficacité de la méthode d’apprentissage, ou encore le sérieux et la fiabilité du service client.

Les avis négatifs font quant à eux la plupart du temps référence à des problèmes de paiement. En outre, beaucoup d’utilisateurs apprennent visiblement trop tard que leur abonnement se renouvelle automatiquement s’il n’est pas résilié le mois précédent. Par ailleurs, certains utilisateurs affirment que les phrases et mots sont trop complexes à prononcer pour un débutant.

🤔 Le verdict : faut-il s’abonner à Babbel pour apprendre une langue ?

En vous exerçant tous les jours sur Babbel pendant une période plus ou moins longue, vous devriez être à même d’améliorer votre niveau tant à l’oral qu’à l’écrit. Évidemment, seule votre motivation et votre capacité à la maintenir sur la durée vous permettront de réellement progresser. En tout cas, je suis convaincu que Babbel est un outil de qualité qui vous met dans d’excellentes conditions pour vous perfectionner à votre rythme. Peut-il toutefois faire de vous un(e) bilingue ? L’utilisation seule de Babbel ne vous le permettra probablement pas. Vous devrez sans doute pour ce faire mettre à profit vos acquis en pratiquant régulièrement avec des natifs.

Babbel n’a donc pas volé sa réputation et reste sans aucun doute l’un des meilleurs services disponibles pour apprendre une langue. La qualité des programmes et services proposés est au rendez-vous. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que Babbel propose un prix relativement élevé selon la formule souscrite, qui ne pourra pas toujours convenir à toutes les bourses.

En effet, un abonnement à Babbel représente tout de même un budget, surtout si vous choisissez la formule Appli + Classes en ligne. Certains pourrait être tentés de se tourner vers d’autres applications, qui proposent un modèle gratuit mais plus limité, comme Duolingo ou Busuu. Sachez toutefois que les cours de langue en ligne coûtent en moyenne 18 € de l’heure. Ce qui correspond à un budget d’environ 216 € par mois, à raison de 3 heures par semaine. Si l’on considère ce point, Babbel est finalement plutôt bon marché sachant que vous pouvez assister à autant de cours que vous le permet votre emploi du temps, sous réserve de disponibilités, bien entendu.

Par ailleurs, je pense que Babbel gagnerait à mettre en évidence la phonétique des mots, à l’instar de l’application ASSIMIL par exemple. En effet et bien que cela ne soit pas mon cas, j’ai pu constater en lisant les avis que certains utilisateurs pouvaient rencontrer des difficultés à prononcer correctement les mots qui leur étaient demandés de répéter. Ce petit ajout permettrait selon moi à Babbel d’améliorer encore plus la qualité de son service.

Quoi qu’il en soit, afin de vous faire votre propre avis, et de voir si la méthode Babbel vous convient, je vous conseille de tester plusieurs applications avant de faire votre choix et de souscrire un abonnement. Sachant que la plupart des services proposent une période d’essai gratuite, il serait dommage de se priver de cet avantage !

C’est très simple. Rendez-vous sur le site et sélectionnez Tarifs. En vous inscrivant, vous bénéficiez également d’une première leçon gratuite, et pouvez ensuite souscrire une formule afin de débloquer le reste des cours. Par ailleurs, une fois l’offre souscrite, vous disposez d’une période d’essai de 20 jours. Ce qui signifie que si pour une raison quelconque, vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez mettre un terme à votre abonnement et demander le remboursement de votre première mensualité. Vous n’avez donc rien à perdre à essayer le service !

Vous vous êtes abonné à Babbel mais souhaitez annuler votre abonnement avant la période d’essai gratuite de 20 jours, ou bien vous souhaitez simplement arrêter d’utiliser le service ? Il est possible de résilier le service au plus tard la veille de la date du prochain renouvellement, si vous ne souhaitez pas repartir pour un mois supplémentaire. Pour ce faire, la démarche est tout aussi simple que pour souscrire.

Vous avez souscrit via le site web

Une fois connecté à votre compte, cliquez sur l’ icône de votre profil en haut à droite.

en haut à droite. Sélectionnez Profil et réglages et accédez au menu Informations du compte .

et accédez au menu . Cliquez sur Annuler le renouvellement automatique.

Vous avez souscrit via l’App Store ou le Google Play Store

App Store :

Rendez-vous dans les Réglages de votre appareil et sélectionnez votre identifiant Apple .

de votre appareil et sélectionnez votre . Appuyez sur Abonnements et touchez l’abonnement Babbel .

et touchez l’abonnement . Il ne vous reste plus qu’à sélectionner Annuler l’abonnement.

Google Play Store :

Rendez-vous sur le Google Play Store et connectez-vous au bon compte.

Sélectionnez le menu Abonnements et touchez Babbel .

et touchez . Appuyez sur Annuler l’abonnement, puis confirmez votre choix.

Si vous rencontrez la moindre difficulté, vous pouvez contacter le service client support@babbel.com