Test Narwal Flow : un aspirateur robot discret par la taille, grand par ses performances

Le nouvel aspirateur-robot Flow de Narwal offre dans un format discret un véritable condensé de technologies afin de laisser les sols dépoussiérés et propres sur son passage. L’occasion de bousculer la concurrence ?

8,5/10 Narwal Flow

Champ d’action de la serpillière extensible

Brosses anti-emmêlement efficaces

Aspirateur peu bruyant, mais puissant

Nettoyage méthodique

Lavage sans traînée d’eau

Séchage rapide des sols

Auto-nettoyage en profondeur

Fonctions complètes dans l’application Le manuel un peu succinct

Les traductions à améliorer dans l’appli

Pas recommandé sur des tapis très épais

Présent depuis quelques mois en France sur le marché des aspirateurs robots, Narwal est une marque qui existe depuis une petite dizaine d’années en Chine et gagne à être connue.

Ses brevets sont nombreux et ses innovations technologiques pour faciliter la tâche de l’utilisateur et améliorer le nettoyage de la maison méritent d’être saluées. Très actif ces derniers mois en termes de lancement, le constructeur dévoile à l’occasion de l’édition 2025 du salon IFA de Berlin une nouveauté : le Narwal Flow.

L’aspirateur robot Narwal Flow © Tom’s Guide

Cet aspirateur-robot est décliné en deux versions, une version classique qui séduit par ses dimensions très raisonnables (celle que nous testons ici) et une version compacte, avec une station qui pourra facilement être dissimulée dans un salon. Le Flow débarque avec de nouvelles fonctionnalités et une conception encore améliorée. Son objectif ? Proposer en un seul appareil les capacités d’un aspirateur classique, l’efficacité au quotidien d’un d’aspirateur-robot et les qualités d’un aspirateur laveur. Voyons si le pari est tenu.

💰 Quels sont le Prix et la disponibilité du Narwal Flow ?

La marque Narwal est présente dans plus de 30 pays, y compris la France. Ses gammes regroupent des robots qui lavent et aspirent à la fois et le nouveau Narwal Flow ne déroge pas à la règle. Disponible dès le début du mois de septembre, cet appareil haut de gamme – comme les derniers robots Freo Z10 et Z10 Ultra du constructeur, coûte aussi cher que les plus prestigieux modèles de la concurrence. C’est le prix à payer pour profiter d’un aspirateur-robot de qualité et richement équipé.

Narwal Flow vs Flow Compact © Narwal

Bonne nouvelle cependant, le Flow bénéficie d’une offre de lancement imbattable puisqu’elle atteint 400 euros de remise. Valable du 4 au 28 septembre, cette offre qui dépasse les 30% de réduction s’applique aux deux versions du Flow :

Flow avec station standard : 899 euros au lieu de 1299 euros

Flow avec station compacte : 1099 euros au lieu de 1499 euros.

Narwal en profite pour proposer son récent Freo x10 Pro à 549 euros au lieu de 599 euros.

Narwal Flow © Tom’s Guide

L’aspirateur-robot Narwal Flow est livré avec divers accessoires :

1 manuel d’utilisation

1 câble d’alimentation

2 sacs à poussière pour la station

1 Flacon de détergent de 200 ml

2 bacs à poussière et 2 filtres HEPA pour le robot

1 kit de 2 brosses latérales

1 brosse principale flottante

1 Track Mop (la serpillière)

1 réservoir d’eau propre

1 réservoir d’eau sale

1 plaque de nettoyage (au bas de la station)

1 filtre de nettoyage

Nous n’avons pas encore le prix des accessoires vendus chez Narwal, mais à titre d’information, comptez un peu moins de 20 euros pour un filtre à poussière ou du détergent compatible avec les gammes précédentes. Ce n’est pas donné, mais au moins des accessoires sont disponibles. La marque est d’ailleurs également vendue sur Amazon et AliExpress.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du Narwal Flow ?

Quels que soient les robots vendus par Narwal, même les moins coûteux, ils profitent d’un nombre de brevets importants. En tant que modèle haut de gamme, le Flow se veut à la pointe de la technologie dans tous les domaines. Il aspire avec puissance, lave uniformément et dispose bien sûr d’une station d’autonettoyage qui fait appel à l’eau chaude et l’air chaud. Et, si vous vous posiez la question, l’intelligence artificielle est cachée derrière de nombreuses tâches.

Narwal Flow © Tom’s Guide

Voici les caractéristiques du Narwal Flow que nous avons testé avec sa station d’accueil standard, soit le modèle au prix de lancement de 899 euros .

Le robot :

Design : circulaire

Dimensions : 36.35 x 35.12 x 9.5 cm

Poids : 5 kg

Capacité de la batterie : 6400 mAh

Système de lavage : 1 Track Mop extensible

Aspiration : deux brosses latérales et une brosse principale anti-emmêlement

Puissance d’aspiration : 22000 Pa

Niveau de bruit le plus bas : 56 dB (lavage) 60 dB (aspiration)

Capacité de franchissement de seuil : 4 cm

Autonomie annoncée : Jusqu’à 2,5 H

Fonctions intelligentes : détection automatique des tapis, du niveau de saleté

Cartographie et navigation : Double caméra RGB HD grand-angle et reconnaissance 3D

Champ de vision : 136 degrés

Processeur : 8 cœurs (traitement de données spatiales à grande échelle)

Évitement : détection de plus de 200 objets (jusqu’à 5 mm), des escaliers

Compatibilité : Google Assistant, Alexa, Matter

Programmable : oui

Annonces vocales : en français

Narwal Flow © Tom’s Guide

La station d’accueil :

Dimensions : 46.1 x 43 x 40.2 mm (HxLxP)

Poids : 10.8 kg

Capacité du sac à poussière : 2.5 L

Capacité du bac à eau propre : 3 L

Capacité du bac à eau sale : 2.75 L

Vidange automatique : oui

Autonomie : jusqu’à 120 jours d’autovidange de la poussière

Lavage automatique de la Track Mop : oui

Auto-Séchage automatique : oui (80 degrés)

👩‍🎨 Un design élégant et discret

D’une conception soignée, la station du Narwal Flow ne mesure que 46 cm de Hauteur pour 43 cm de large, ce qui n’attire pas les regards outre mesure sur lui dans une pièce. Le constructeur a fait le choix d’un design tout en courbes, très réussi. La couleur blanche de la station et du robot, réhaussée d’une porte gris clair, contribuent à l’élégance de l’ensemble. Jusqu’à la marque Narwal discrètement appliquée sur le couvercle de la station.

Narwal Flow © Tom’s Guide

En soulevant ce dernier, on découvre le bac à eau propre (violet) et celui qui collectera l’eau sale. En ouvrant la porte grise, on accède au sac destiné à recueillir la poussière.

Le robot est équipé de deux caméras à l’avant utiles à la cartographie et au repérage des divers éléments qui constituent l’environnement ou encore des obstacles qu’il peut rencontrer lors de ses pérégrinations. Tout cela est bien sûr complété de capteurs (laser, lidar) pour affiner sa vision.

Narwal Flow © Tom’s Guide

Mais c’est sous le robot que se trouve le plus intéressant : une serpillière tout en longueur qui rompt avec les traditionnelles « Mops » rondes. Couvrant une plus grande surface et surtout extensible pour longer les bords, sa force réside, selon Narwal, dans la pression qu’elle exerce au sol.

Elle est accompagnée de deux petites brosses latérales à clipser de part et d’autre du corps ainsi que d’une brosse flottante principale au centre. Toutes sont dotées d’une fonction anti-enchevêtrement. En ouvrant le capot du robot, on accède à sa boite à poussière, extractible, munie d’un filtre. L’attirail est vraiment complet, il ne reste plus qu’à lancer le robot !

🗺️ Une cartographie rapide, facile à peaufiner

Une fois le robot chargé (il faut pour cela le pousser dans sa station, destinée à rester branchée en permanence), il suffit de le connecter à l’application -Android ou iOS, à l’aide du Wi-Fi 2.4 GHz. La cartographie peut alors commencer.

Le Flow permet de stocker jusqu’à 4 cartes, ce qui est pratique si on a deux étages ou que l’on souhaite tout simplement gérer son foyer en deux parties. On accède à cette partie depuis les paramètres, dans Liste des cartes.

Narwal Flow : avec moins de 10 cm de hauteur, il passe sous de nombreux meubles © Tom’s Guide

Cette phase ne dure que quelques minutes (moins de 10 pour environ 30 m² d’exploration) et pourtant le Flow produit un plan qui colle parfaitement à la réalité, positionnement des tapis inclus.

Bien sûr, charge à vous dans cette partie de renommer les pièces si c’est nécessaire et de placer des meubles qui ne seraient pas signalés lors de la cartographie. Cela se fait assez simplement en « modifiant la carte ».

On peut dans cette partie indiquer des zones interdites, par exemple. En sélectionnant les tapis, vous pourrez déterminer s’il faut les éviter ou au contraire les dépoussiérer. Nous aurions préféré que cette dernière option puisse s’activer directement depuis les modes de nettoyage. Cela aurait été plus intuitif, mais vous voici avertis !

Narwal Flow © Tom’s Guide

Précisons qu’au-delà de la cartographie de votre logement, le Narwal Flow est capable de détecter des objets de petite taille et de les éviter (voire de les nommer, pas toujours avec succès d’ailleurs). Si vous n’êtes pas à proximité du robot, vous pouvez même depuis l’application afficher la photo de l’objet en question. Pendant notre test, le robot a repéré tout ce lui barrait le passage (chat inclus), à l’exception d’une plume de 10 cm, posée à plat sur le sol. On ne lui en tiendra pas rigueur !

📐 Un paramétrage riche

Plusieurs modes de nettoyage sont proposés, tous paramétrables. Ils peuvent d’ailleurs faire l’objet d’une programmation dans le cadre d’un entretien régulier. Car c’est la grande force des aspirateurs-robots, ils sont suffisamment automatisés et intelligent pour gérer la propreté de vos sols sans intervention de votre part ou presque.

Il faudra tout de même remettre de l’eau propre et vider l’eau sale, puis faire en sorte que le moins de choses possible traînent sur le sol pour ne pas entraver la navigation du robot. Pour le reste, vous n’avez pas à mettre les mains dans le cambouis, seulement dans l’appli.

Narwal Flow © Tom’s Guide

Sur la page d’accueil de l’application, 4 modes principaux sont mis à disposition : aspiration et lavage simultanément, aspiration puis lavage, aspiration seule et lavage seul. Un 5e mode appelé Personnalisation vous permet d’ajuster ces modes pour chaque pièce.

L’utilisateur dispose donc de beaucoup de souplesse avec de surcroit la possibilité de laisser le robot tout gérer intelligemment en fonction du niveau de saleté des sols. L’utilisateur peut aussi, s’il préfère, déterminer lui-même le nombre de passage (de 1 à 3), la puissance d’aspiration, l’humidité de la serpillière et le niveau de précision (standard ou méticuleux).

Narwal Flow : l’application

Il faut passer un peu de temps sur l’application pour prendre en main le robot et tirer le meilleur parti de ses aptitudes. Narwal envoie des notifications dans l’appli pour communiquer à l’utilisateur des astuces. On peut regretter qu’elles soient en anglais, mais le constructeur assure que cette partie est en voie d’amélioration.

🧼 Aspiration et lavage très satisfaisants

Nous avons testé en priorité le mode phare d’aspiration et lavage simultanés. Nous avons été agréablement surpris par le bruit limité du robot en action. Il augmente bien entendu si l’on sélectionne la puissance maximum d’aspiration ou si, en mode intelligent de détection automatique, le sol est jonché de débris, mais dans le cadre d’un nettoyage quotidien, cela reste très raisonnable… au point de ne pas déranger un chat qui dort.

La progression est méthodique, le robot nettoie d’abord le pourtour des pièces puis s’attaque au centre par le biais d’allers retours. Si on choisit manuellement deux passages, la deuxième session d’allers retours permet d’obtenir un quadrillage serré de la pièce. Lorsqu’il rencontre des pieds de meuble ou de canapé, le Flow virevolte autour avec efficacité.

Narwal Flow © Tom’s Guide

Le résultat est à la hauteur de nos attentes, le sol est propre et les croquettes du chat répandues au sol ont disparu tout comme ses longs poils amassés le long des plinthes. Le Flow a même absorbé sans laisser de traces, l’huile et la moutarde laissées sur le carrelage à son attention. Grâce à sa serpillière extensible (d’un côté comme de l’autre du robot), il est capable d’approcher les murs de très près pour ne laisser aucune chance à la saleté.

Narwal Flow : le robot déploie sa serpillière à proximité des murs © Tom’s Guide

Le robot n’a pas non plus inondé de flaques le sol sur son passage ce qui favorise un séchage rapide. Idéal pour les parquets et aussi pour ne pas laisser de traces disgracieuses.

Seul bémol, il n’est pas parvenu à nettoyer quelques salissures très sèches incrustées depuis plusieurs jours dans la cuisine et créées spécialement pour le test. Au final, il aura fallu prendre une éponge et frotter très fort pour les faire disparaître. Si le Narwal Flow est très efficace pour le nettoyage, comme tous les modèles de robots-aspirateurs, il trouve ses limites sur ce type de saleté.

Narwal Flow : l’application

Lors d’une session complète, le robot s’attaque d’abord à l’aspiration des tapis, ce qui est une bonne chose (cela évite de les mouiller) et le résultat s’avère très convaincant. Sa puissance d’aspiration de 22 000 Pa est comparable à celle Eureka J15 Max Ultra lui aussi très convaincant en matière d’aspiration. Le Flow peinera à progresser sur des tapis à poils très longs, supérieurs à 7mm. Mais là encore ce n’est pas une surprise, car c’est un point délicat pur tous les robots et Narwal le précise d’ailleurs dans l’application.

Autant les « éviter », ce qui évitera au robot de lutter, voire de se faire piéger. On apprécie le talent de cascadeur du Flow qui passe sans sourciller des obstacles de quelques centimètres de haut ou franchit des barres de seuil jusqu’à 4 cm. En cas d’escalier, un réglage lui permet d’éviter toute chute.

Narwal Flow © Tom’s Guide

Enfin, précisons que l’autonomie du robot est tout à fait suffisante pour gérer quotidiennement un très grand appartement. Nous ne sommes jamais tombés en-dessous de 70% de batterie même en demandant plusieurs passages consécutifs sur un espace de 30 m².

🛀 Autonettoyage long, mais résultat impeccable

En fin de session, le robot retourne à sa station d’accueil et procède à son auto-nettoyage. Il consiste à vider si nécessaire son bac à poussière dans le grand sac de la station, à le désinfecter, à laver la serpillière puis à la sécher. Narwal fait appel pour cela à de l’eau chaude et à de l’air chaud pour un nettoyage optimal.

En pratique, les temps de désinfection et surtout de séchage sont les plus longs (plusieurs heures pour ce dernier), mais le résultat est impeccable. Au bout de plusieurs jours d’utilisation, le dessous du robot et sa serpillière semblent comme neufs.

Narwal Flow : même après une semaine de nettoyage, il reste propre © Tom’s Guide

Il faut dire que les brosses anti-emmêlement du robot sont très efficaces. À aucun moment nous n’avons eu besoin d’extraire manuellement de ces brosses les poils du chat, comme c’est parfois le cas sur d’autres modèles. Ils finissent directement dans le sac à poussière. Narwal insiste d’ailleurs sur les conditions d’hygiène optimales de son Flow qui lors de notre test ont fait leurs preuves.