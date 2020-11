7,5/10 OnePlus Nord N10 5G On aime Ecran LCD bien calibré

Fréquence de rafraichissement de 90 Hz

Lecteur microSD

Prise casque

Qualité des photos

Compatibilité 5G

Haut-parleurs stéréo

Charge (assez) rapide On n’aime pas Contraste et luminosité de l'écran IPS en retrait

Autonomie moyenne

Pas de zoom optique

Rendu audio déséquilibré Verdict : Encore une fois, OnePlus propose – pour un prix raisonnable – un smartphone équilibré et doté d’un équipement globalement performant. Son écran LCD s’avère très bien calibré. Il pourrait toutefois être plus lumineux et contrasté. Le processeur retenu offre une polyvalence satisfaisante puisqu’il permet de jouer dans d’assez bonnes conditions. Et si l’autonomie du OnePlus N10 5G n’est pas renversante, sa batterie se recharge rapidement. Seul l’écart de prix – de 50 € seulement – avec son grand frère, le OnePlus Nord, qui dispose d’un écran OLED et d’un processeur plus véloce, peut sérieusement faire réfléchir… plus

Quelques mois après la mise sur le marché du très bon OnePlus Nord, au prix de 399 € (dans sa version équipée de 8 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage), OnePlus agrandi la gamme Nord avec le Nord N10 5G, un nouveau smartphone « d’entrée de gamme du milieu de gamme » proposé cette fois-ci à seulement 349 € !

OnePlus Nord ou Nord N10, lequel faut-il acheter ?

Quelles sont les principales différences entre le Nord et le Nord N10 5G ? Tout d’abord, l’écran OLED est remplacé par une dalle LCD (qui a l’avantage de toujours fonctionner avec une fréquence de rafraichissement maximale de 90 Hz). Ensuite, le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm est remplacé par le tout récent Snapdragon 690 (légèrement moins performant).

Enfin, s’ajoutent à ces deux éléments quelques petits détails, qui peuvent faire pencher la balance en faveur du OnePlus Nord N10 : une batterie de capacité légèrement plus grande (4300 mAh contre 4115 mAh), une prise casque, un lecteur microSD, des haut-parleurs stéréo et un capteur photo principal de 64 mégapixels (contre 48 mégapixels pour le Nord). En revanche, le capteur photo frontal grand angle du Nord n’est plus à l’ordre du jour sur le Nord N10.

Bien sûr, comme le OnePlus Nord, le Nord N10 5G est compatible… 5G !

En définitive, comme nous allons le voir, la différence de prix entre les deux smartphones ne joue en faveur du Nord N10 5G que pour les utilisateurs qui ne peuvent – ou ne veulent – dépenser plus de 350 €. Pour les autres, le Nord premier du nom semble un meilleur choix ! Compte tenu de son équipement, un Nord N10 5G à 299 € aurait été plus pertinent…

OnePlus Nord N10 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Prix et disponibilité

Les précommandes du OnePlus Nord N10 5G débuteront le 10 novembre sur Amazon, pour une disponibilité à partir du 20 novembre. Grâce à une offre spéciale de lancement, le smartphone sera livré avec les écouteurs intra auriculaires Bluetooth OnePlus Buds Z, normalement vendus 59,99 €.

OnePlus Nord N10 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Parmi ses plus proches concurrents récemment sortis, on trouve le realme 7 Pro, que nous avons testé récemment, et qui est proposé pour 329 €. Il a l’avantage d’intégrer un écran OLED (mais qui fonctionne seulement en mode 60 Hz) ainsi qu’un processeur Snapdragon 720. Mais – surtout – il est accompagné d’un chargeur de 65 watts, qui permet de recharger totalement la batterie en 40 minutes !

Proposé lui aussi à 349 €, le moins cher des derniers smartphones de Google, le Pixel 4a est nettement plus compact que le OnePlus Nord N10 5G, puisqu’il embarque un écran de seulement 5,8 pouces. Ce dernier a l’avantage d’utiliser une dalle OLED, mais qui ne fonctionne – comme le realme 7 Pro – qu’en 60 Hz. Et si le Pixel 4a n’exploite qu’un capteur photo de 12 mégapixels, il le fait bien !

Enfin, le Xiaomi Mi 10T Lite dispose lui aussi d’arguments à considérer, en particulier son grand écran de 6,67 pouces qui supporte une fréquence de rafraichissement de 120 Hz ! Il est vendu 329 € dans sa version 6/128 Go.

Design sobre, sans surprise (et salissant)

Avec son écran de taille moyenne (selon les standards actuels !), le OnePlus Nord N10 a logiquement des dimensions et un poids moyens : 16,3 x 7,47 x 0,89 cm pour 190 grammes. Le smartphone arbore une façade recouverte de verre (Gorilla Glass 3) et un dos plutôt sobre, avec un revêtement brillant, disponible d’ailleurs qu’en un seul coloris : noir. L’ensemble est séduisant, mais présente l’inconvénient de retenir les traces de doigts, qui sont assez bien visibles…

Pour éviter toute confusion, la touche de démarrage est placée sur la tranche droite du smartphone, alors qu’à gauche, on trouve celle qui permet d’ajuster le volume sonore, ainsi que l’emplacement pouvant recevoir deux cartes SIM.

OnePlus Nord N10 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Sans surprise, sur la tranche inférieure se trouvent le port USB C, le micro et la prise casque. Pour les transferts de données sans fil, le OnePlus Nord N10 supporte le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 5 (ac).

Pour la restitution du son en stéréo, le smartphone est doté de deux haut-parleurs. Le premier est disposé en haut de l’écran. Il diffuse le son directement vers l’utilisateur. Le second, quant à lui, est intégré à la tranche inférieur du smartphone et envoie le son vers la droite (lorsqu’on tient le OnePlus Nord N10 en mode paysage).

OnePlus Nord N10 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Petit souci, à l’instar du Xiaomi Mi 10T Lite, le son du haut-parleur de droite est nettement plus puissant que celui de gauche, ce qui déséquilibre le rendu audio, surtout lorsqu’on écoute de la musique. C’est dommage car la qualité audio est assez satisfaisante, même si – comme très souvent – les basses sont peu présentes.

Le OnePlus Nord N10 5G fonctionne sous Oxygen OS 10 (Android 10). Le constructeur nous indique que la mise à jour vers la onzième version d’Oxygen OS, qui était présente sur le OnePlus 8T que nous avons récemment testé, devrait être disponible au début de l’année prochaine…

Un affichage modeste mais fluide et bien calibré

Le OnePus Nord N10 5G est équipé d’un écran LCD IPS Full HD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,49 pouces. Sa principale originalité, même si cela devient de plus en plus courant sur les smartphones de cette gamme de prix, est de supporter une fréquence de rafraichissement de 90 Hz.

Dans les options, on peut donc activer ce mode afin de bénéficier d’un affichage plus fluide qu’en mode 60 Hz. Cela permet de fluidifier les défilements d’écran lorsqu’on parcourt des sites Web, les réseaux sociaux, les fil d’actualité, etc. Sur de longues périodes, la fatigue visuelle s’en trouve réduite. En revanche, le système ne propose pas de mode adaptatif, qui lui permettrait de sélectionner la meilleure fréquence de rafraichissement en fonction de l’application utilisée…

Nous avons soumis l’écran du OnePlus Nord N10 5G à différents tests, à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus. On note d’ailleurs que les réglages du système concernant l’affichage sont des plus basiques, puisqu’on ne trouve pas de mode « vif », « doux » ou autre « couleurs naturelles ». Il est juste possible de déplacer un curseur pour modifier la température des couleurs et ainsi obtenir un rendu plus chaud ou plus froid.

Bon point, par défaut, la température des couleurs mesurée par nos soins est de 6789 K, ce qui est assez proche de la valeur de référence de 6500K. De plus, le DeltaE moyen relevé par la sonde est de 3, ce qui est un bon résultat ! En effet, c’est à partir de cette valeur qu’on considère que la différence entre la couleur affichée et sa teinte normale théorique n’est plus visible à l’œil nu.

OnePlus Nord N10 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, en raison de la dalle LCD IPS, le taux de contraste constaté n’est pas optimal : il est en l’occurrence légèrement inférieur à 1400 (1382:1), ce qui n’est pas très élevé. Rien à voir avec le contraste quasi infini offert par les dalles OLED ! Cela peut avoir son importance si vous regardez régulièrement des films et séries sur Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+.

De même, la luminosité maximale mesurée est pour le moins faiblarde : seulement 400 nits. C’est inférieur aux mesures réalisées sur le Google Pixel 4a 5G (450 nits) ou le realme 7 Pro (530 nits).

Une puce Snapdragon 690 suffisante

Le processeur Snapdragon 690 qui équipe le OnePlus Nord N10 5G embarque deux cœurs cadencés à 2,0 GHz et 6 autres fonctionnant à 1,7 GHz. On note que la référence de comporte pas le G, qui indique généralement la vocation Gaming de la puce. Le circuit graphique embarqué est un Adreno 619L.

Pour le reste, le smartphone dispose de 6 Go de mémoire et de 128 Go d’espace de stockage, extensible par ajout d’une carte microSD de 512 Go maximum (qui peut être installée en lieu et place d’une des deux cartes SIM supportées).

La puce Snapdragon 690 est à comparer aux autres processeurs Snapdragon de Qualcomm :

Le Snapdragon 765G, présent dans le OnePlus Nord ou le Pixel 4a 5G exploite 1 cœur cadencé à 2,4 GHz, un autre à 2,2 GHz, alors que les 6 derniers fonctionnent à 1,8 GHz. Le tout est complété par la puce graphique Adreno 620.

Le Snapdragon 720G, que l’on trouve par exemple dans le realme 7 Pro, est quant à lui doté de 2 cœurs à 2,3 GHz et 6 cadencés à 1,8 GHz, avec un Adreno 618.

Comme on peut s’y attendre compte tenu du prix du OnePlus Nord N10 5G, les performances délivrées ne sont pas extraordinaires. Elles suffisent toutefois pour naviguer dans Android et jongler entre les applications sans aucun accroc.

En pratique, les limitations sont surtout perceptibles en jouant, par exemple à Fornite. Ainsi, même si l’interface propose l’option permettant d’afficher 45 images par seconde, on plafonne toujours à 30 images par seconde, même en sélectionnant le niveau graphique le moins détaillé. Autant dire que le mode 90 Hz supporté par l’écran n’a pas grande utilité pour les jeux !

D’ailleurs, Fortnite se configure par défaut en mode 30 ips et en qualité Epique. Dans ce mode, on oscille alors la plupart du temps entre 20 et 30 ips, selon la complexité de l’environnement dans lequel on se trouve. Il faut basculer en mode Elevé pour obtenir la plupart du temps des animations en 30 ips. On retrouve donc peu ou proue le niveau de performances en 3D qu’on avait constaté avec le realme 7 Pro. Au final, on peut donc jouer dans d’assez bonnes conditions.

En revanche, on se souviens que l’Adreno 620 du Snapdragon 765G intégré au One Plus Nord permettait de jouer en qualité Elevée avec 45 images par seconde, ce qui permettait d’obtenir des animations légèrement plus fluides.

OnePlus Nord N10 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour sécuriser l’accès au smartphone, on dispose d’un lecteur d’empreintes digitales. En raison de la technologie IPS de l’écran, ce dernier ne peut être placé directement sous la dalle LCD, contrairement aux écrans OLED. On le retrouve donc au dos du OnePlus Nord N10 5G. En pratique, il s’avère bien placé et réagit parfaitement. Le déverrouillage du smartphone est donc intuitif et s’opère rapidement et sans aucun problème.

En complément, on peut activer une option de reconnaissance du visage par le capteur optique frontal.

Performances photographiques

A l’instar du realme 7 Pro ou du Xiaomi Mi 10T Lite, on retrouve sur le OnePlus Nord N10 quatre capteurs photo arrière :

Le capteur principal de 64 mégapixels.

Un capteur grand angle de 8 mégapixels.

des capteurs macro et monochrome de 2 mégapixels chacun.

Le tout est complété par un capteur photo frontal, d’une définition de 16 mégapixels.

OnePlus Nord N10 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le capteur principal prend par défaut des clichés en 16 mégapixel, grâce à la technique du « Quad Pixel Binning », qui consiste à combiner la lumière recueillie par quatre photosites pour obtenir un seul sous pixel (rouge, vert ou bleu) plus lumineux. Cela permet – en théorie – de réaliser des photos de meilleure qualité dans des conditions de basse luminosité ambiante, de nuit par exemple. De jour, on peut également capturer des clichés en 64 mégapixels, qui permettent éventuellement d’effectuer des recadrages sans trop perdre en définition.

Dans l’ensemble, la qualité des clichés est satisfaisantes dans de bonnes conditions d’éclairage. Les photos réalisées par le capteur grand angle manquent parfois de netteté et s’avèrent légèrement plus sombres que celle prises par le capteur principal. C’est normal car sa définition est inférieure et qu’il n’exploite pas la technologie Quad Pixel Binning.

En l’absence d’un capteur doté d’un zoom optique, l’interface du mode photo propose par défaut un zoom numérique 2x, qui peut être poussé – à la main – jusqu’en 10x. Et force est de constater que les résultats s’avèrent plutôt bons, lorsque la luminosité ambiante est élevée. Bien sur, le piqué de l’image diminue progressivement, plus on utilise un facteur de grossissement important. Mais les clichés demeurent néanmoins exploitables. Il est toutefois préférable de s’en tenir à un zoom 4x, voire 6x à la rigueur.

De nuit, il convient d’utiliser le mode Paysages Nocturnes, car il génère des clichés nettement plus précis que ceux issus du mode photo de base, quel que soit le capteur utilisé, le principal ou le grand angle (surtout le grand angle !). Ce mode met à profit un temps d’exposition légèrement accru (une seconde environ, durant laquelle il faut rester le plus immobile possible) pour faire ressortir les détails des zones très sombres et pour affiner le piqué global de l’image. Au passage, on note que les sources lumineuses visibles, comme les éclairages publics, sont mieux gérées.

Au final, de nuit, les photos réalisées par le Nord N10 avec son capteur principal sont plutôt bonnes, très proches de celles prises avec le Nord premier du nom. Ce dernier a toutefois le petit avantage d’offrir des clichés légèrement plus nets. C’est surtout visible si on regarde les photos sur l’écran d’un PC et en taille réelle (ce qu’on ne fait rarement !). La différence n’est pas visible à l’écran d’un smartphone. En revanche, les clichés capturés avec le capteur grand angle du Nord N10 s’avèrent globalement plus nets que ceux réalisés avec le Nord…

Le capteur photo frontal de 16 mégapixels génère des selfies de bonne qualité. Lorsqu’on utilise le mode portrait, un effet de flou – non paramétrable – est appliqué à l’arrière plan. Il n’en reste pas moins que le sujet principal est plutôt bien détouré, même si en l’occurrence quelques cheveux ont disparu au passage quand on regarde la photo de près. Rien de dramatique !

Pour le reste, on peut souligner le fait que le capteur macro est assez efficace. Ainsi, lors de nos tests, les gros plans réalisés se sont avérés très satisfaisants, précis et sans effet de pixellisation.

Autonomie moyenne et recharge assez rapide

Le OnePlus Nord N10 5G est équipé d’une batterie de 4300 mAh, ce qui n’est pas énorme. Par exemple, les realme 7 Pro et Xiaomi Mi 10T Lite disposent respectivement de batteries de 4500 et 4820 mAh…

Lors de notre test d’autonomie en utilisation réelle, après une journée d’utilisation, il restait tout juste 50 % de charge de la batterie. Au cours de celle-ci, en plus de l’utilisation classique du smartphone (consultation des mails, sms, du Web, téléphonie, etc.), de nombreuses photo ont été réalisées (environ 80) et un épisode d’une série de Netflix (d’une durée de une heure) a été visionné en streaming. On note que ce dernier a fait baiser de 7 % de niveau de charge de la batterie.

Le deuxième jour, après avoir joué pendant une heure à Fortnite, le niveau de charge a considérablement baissé (-25 % !). Il a fallu alors restreindre quelque peu l’utilisation du smartphone pour tenir jusqu’à la fin de la soirée. Dans le cas contraire, il faut plutôt tabler sur une journée et demie d’autonomie…

Le smartphone est accompagné d’un chargeur « Warp Charge 30T » (de 30 watts donc !). Il permet de recharger la batterie très rapidement :

19 % après 10 minutes de charge

41 % après 20 minutes

58 % après une demie heure (c’est un peu moins que les 67 % annoncés par le constructeur)

76 % après 40 minutes

90% après 50 minutes

97% après une heure

100 % après une heure et 4 minutes

En comparaison, la batterie de 4500 mAh du realme 7 Pro s’est totalement rechargée en seulement 40 minutes (33 % plus rapidement donc !), grâce au chargeur de 65 watts fourni par le constructeur.