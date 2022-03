The Batman : la première scène choc du film fait polémique

The Batman © Matt Reeves

The Batman a profité d’un excellent démarrage et jouit d’ores et déjà d’un immense succès auprès des fans. Toutefois, une scène jugée raciste du film de Matt Reeves suscite d’ores et déjà un débat parmi les téléspectateurs. Attention une nouvelle fois aux spoilers que vous trouverez dans la suite de cet article. Et si vous n’avez pas vu le film, découvrez le trailer de The Batman juste ici.

The Batman : la scène du train ne passe pas auprès de certains fans

L’une des séquences d’ouverture de The Batman montre un citoyen ordinaire de Gotham essayer de prendre le train pour rentrer chez lui le soir d’Halloween, avant d’être agressé par un gang de voyous peints au visage cherchant à faire un rituel d’initiation au meurtre. Même s’il est loin d’apparaître comme un sauveur sympathique, Batman arrive et s’occupe du gang.

Le « problème », c’est que le gang de voyous cible un homme asiatique pour faire son meurtre. À une époque où les Américains d’origine asiatique ont vu un pic particulièrement élevé de violence à leur encontre, certains téléspectateurs Outre-atlantique— et même certaines critiques — ont estimé que la scène était au mieux insensible, au pire offensante.

Le critique David Chen a, par exemple, publié ses réflexions sur les réseaux sociaux. « Je ne suis pas intrinsèquement opposé au concept d’utilisation d’images chargées dans un film. Invoquer des événements de la vie réelle est quelque chose qui relève de la prérogative de tout cinéaste. Mais c’est ma prérogative en tant que spectateur d’en évaluer l’efficacité. Je ne sais pas si ça valait le coup ? » se demande-t-il. Un autre pense que la scène est dérangeante.

À lire : The Batman : Zoë Kravitz a joué Catwoman « comme une bisexuelle »

Cette première séquence de The Batman aura donc bouleversé certains téléspectateurs d’origine asiatique. Mais d’autres trouvent qu’elle est aussi très juste. « Je suis à moitié asiatique et ma mère a été agressée verbalement et physiquement en public […] J’aurais aimé que quelqu’un soit intervenu (blanc ou autre) lorsque ma mère se faisait insulter par des groupes de personnes… les héros sont censés défendre les victimes d’intimidation » indique cette personne. Une autre indique que c’est la seule scène négative du film.

Et vous ? Qu’en pensez-vous ? Trouvez-vous dommage que Matt Reeves aie fait le choix d’un acteur asiatique en tant que victime dans cette scène ? Ou bien trouvez-vous ça normal, dans le sens où sa couleur de peau n’a aucune importance et qu’il ne s’agit, dans cette scène, que d’un citoyen de Gotham agressé ?