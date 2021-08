The Batman : les premiers avis sont tombés

The Batman reçoit des avis positifs – Crédit : Warner Bros.

Le DCEU reprend des couleurs depuis plusieurs films. Le Justice League de Zack Snyder a bien été reçu tout comme The Suicide Squad, passant après le désastre du premier film. La Warner a également été auréolé de succès avec Joker tandis que The Flash fait officiellement revenir Michael Keaton. Le géant prend une bonne direction alors que son concurrent, Marvel, cartonne bien plus. Et parmi les prochaines productions DC Comics, on trouve Black Adam, Aquaman 2 ou encore The Batman. Dans ce nouveau film réalisé par Matt Reeves, Robert Pattinson enfile le costume du Chevalier Noir. Et si les nouvelles sont rares, une projection test a récemment eu lieu. L’occasion de lire les premiers avis.

Attention, les lignes à suivre révèlent certains éléments de l’intrigue de The Batman !

Les premiers avis de The Batman sont enthousiasmants

Les projections test sont normales aux USA. Elles permettent de prendre la température chez les spectateurs et effectuer des modifications. Les films projetés ne représentent pas le produit final mais permettent de se faire une idée de la direction prise. Des retours négatifs après ces séances spéciales ne sont jamais positifs.

Mais pour The Batman, la hype semble au rendez-vous si l’on en croit l’un des chanceux ayant partagé ses nombreux avis.

Le spectateur nous explique que The Batman est un film d’horreur, « très graphique, sombre, effrayant ». Paul Dano, l’interprète de Sphinx, serait « effrayant ». Ce dernier se montre aussi emballé par Catwoman, jouée par Zoë Kravitz. Même chose pour la Batmobile, décrite comme réussie.

Confiant « n’en avoir rien à faire de Batman ou de DC », le spectateur a tout de même été happé par une scène finale. Une scène finale ayant fait crier et haleter toutes les personnes présentes.

Le premier long-métrage d’une franchise avec Robert Pattinson ?

Un franchise à venir pour le super-héros ? – Crédit : Warner Bros.

The Batman donne l’impression du premier film d’une franchise, toujours selon ce spectateur. La chanceux parle de « faire un possible tour des différents méchants ». Sachant que plusieurs versions du personnage peuvent coexister dans le multivers, la Warner pourrait bien miser sur plusieurs œuvres. L’univers du Chevalier Noir s’y prête énormément avec sa riche mythologie.

Source : LRM