The Book of Boba Fett : sublime trailer pour la série Star Wars

Gros cadeau pour ce début novembre. Disney+ dévoile le trailer de The Book of Boba Fett, sa prochaine série Star Wars.

Crédit : Lucasfilm

Disney+ s’impose comme l’un des géants du streaming grâce à son large catalogue d’exclusivités. Les fans de Marvel profitent de Loki, WandaVision, Faucon et le Soldat de l’Hiver tandis qu’arrivent Ms. Marvel et She-Hulk. Mais les amateurs de Star Wars n’ont pas été oubliés avec The Mandalorian, salué par la critique, et Star Wars : Visions avec la présence de Baby Boba Fett. Et le célèbre chasseur de primes a justement droit à sa propre série sur Disney+. Une série dont les contours se révélaient dans un livre et aujourd’hui, gros cadeau pour les fans. The Book of Boba Fett livre son premier trailer et c’est sublime.

Les zones d’ombre de la vie du chasseur de primes explorées

Every galaxy has an underworld.



Experience the new trailer for The Book of @BobaFett. The Original Series starts streaming December 29 on @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/GpfuzpKzqC — The Book of Boba Fett (@bobafett) November 1, 2021

Boba Fett arrive sur Disney+ dans The Book of Boba Fett, réalisé et produit par Robert Rodriguez (Sin City). L’homme dirige le premier épisode dont le trailer dévoile une direction artistique sublime, dans l’esprit de The Mandalorian. C’est le 29 décembre que la série sera diffusée sur le service de streaming et se déroule après la saison 2 de son prédécesseur. Pour rappel, Boba Fett (Temuera Morrison) sauve Fennec Shand (Ming-Na Wan) avant de prendre le trône de Jabba le Hutt.

Robert Rodriguez collabore avec d’anciens réalisateurs de The Mandalorian sur ce projet : Jon Favreau, Dave Filoni et Bryce Dallas Howard. The Book of Boba Fett suit « le passé [du chasseur de primes] après l’Empire contre-attaque ». Boba Fett ne trouve pas la mort dans Le Retour du Jedi mais survit, récupère son armure auprès de Cobb Vanth (Timothy Olyphant), maréchal de Tatooine.

Robert Rodriguez promet que vous allez aimer la série

Dans une récente interview, Robert Rodriguez parle de ce projet toujours aussi secret malgré le trailer.

Je ne peux rien dire à ce sujet, j’ai fait vœu de silence. Je peux révéler que je bosse dessus et que ça va vous époustoufler. Vous n’avez rien vu arriver dans mon épisode de The Mandalorian et ça n’était rien. Je sais que la série va tenir ses promesses, les dépasser. – Robert Rodriguez

Nul doute que les fans l’attendent au tournant.