The Boys : Pourquoi ce super-héros s’est-il suicidé ?

Dans le dernier épisode de The Boys, Lamplighter choisit de se donner la mort. Mais pourquoi fait-il ce choix déchirant ?

Lamplighter a du faire face à ses anciens démons. En admettant que l’accident tragique de Mallory le hantait depuis trop longtemps, le super-héros est pris en pitié. Avec la coopération de Victoria Neuman et Mallory, Lamplighter doit être utilisé comme témoin vedette lors d’une audience contre Vought. Mais les plans changent, lorsque que Hughie découvre que Starlight a été appréhendée et qu’il prend d’assaut le Q.G de Vought.

Lamplighter, voué à une fin tragique – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Lamplighter finit par se suicider au travail en s’enflammant dans la salle de contrôle des Seven. Sa mort brutale laisse le public complètement sous le choc.

The Boys : Une issue tragique pour Lamplighter

Tout au long des derniers épisodes de la saison 2 de The Boys, les spectateurs ont été amenés à croire que Lamplighter finirait par se racheter. Mais les tendances suicidaires de ce dernier ont été mises au grand jour. La première alerte intervient lors de son affrontement avec Mallory, Lamplighter suppliant qu’on lui donne la mort. La convention de la narration de la série veut que Lamplighter reçoive une seconde chance. Ce dernier devrait normalement éprouver une immense gratitude mais il ne le montre jamais. Son désir de mettre fin à ses jours se fait plus pressant encore.

Le suicide de Lamplighter est un rappel brutal à son allégeance morale. Lamplighter a ressenti le poids moral de brûler des innocents. Mais il n’est pas soudainement devenu un bon gars du jour au lendemain. Vaincre Vought n’a jamais été son objectif. Lors d’une conversation avec Hughie, Lamplighter reconnaît que Vought le fera tuer après avoir témoigné, révélant ainsi qu’il accepte sa mort prochaine.

Hughie joue probablement un rôle dans le suicide de Lamplighter. Ce dernier attend que Vought le tue. Mais quand Hughie demande si Lamplighter veut être un « cuck » , il décide clairement de prendre les choses en main. Hughie espérait manifestement inciter Lamplighter à sauver Starlight. Mais il l’a inspiré à se suicider à la place, mettant un point d’exclamation choquant sur la saison 2 de The Boys.

Alors que la saison 3 et le spin-off sont en cours de préparation, la saison 2 de The Boys n’en finit plus de jouer avec les nerfs sensibles des fans du programme.

Source : Screenrant

The Boys : Qui gagnera la place de super-méchant de la série ?