The Last of Us 2 : faudra-t-il tuer des chiens pour finir le jeu ?

GameStop crée la polémique autour de The Last of Us 2 en affirmant qu’il est nécessaire d’abattre les chiens pour progresser, et qu’ils constituent l’une des principales nouveautés du deuxième opus.

À l’approche de la sortie de The Last of Us 2, Naughty Dog a publié un nouveau trailler qui nous en dit un peu plus sur l’intrigue, et présente quelques images de gameplay. On y retrouve un Joel marqué par les rides, et Ellie qui décide de quitter la ville de Jackson pour se venger d’un évènement mystérieux. Concernant les mécaniques de jeu, Sony les a largement couvertes à l’automne 2019 sur le PlayStation Blog, en mentionnant notamment que des chiens pourront suivre l’héroïne à la trace pour l’attaquer. Une feature qui fait polémique depuis que GameSpot en fait un élément clé du jeu, en précisant qu’il est « nécessaire de tuer des chiens pour survivre » à l’apocalypse.

Crédit : Sony / Naughty Dog

GameStop s’est peut-être un peu emballé en plaçant le meurtre de chien en première place des nouveautés du jeu, et en le rendant indispensable à la progression du joueur. S’il est vrai qu’ils pourront vous attaquer et que leurs maîtres pleureront leur disparition, rien n’oblige le joueur à procéder à un génocide canin. On peut aussi s’étonner que la feature suscite autant l’attention, après tout, le jeu se déroule dans un univers apocalyptique qui donne une place centrale aux relations humaines et à la violence. Arne Meyer de Naughty Dog a néanmoins réagi sur Twitter pour clarifier la situation.

So @naughty_dog didn't write or assist writing this.



Don't appreciate out of context screenshot crops without mentioning the source. Folks, please google these things!



This text came from an independent editorial post from a retailer. It's on their website. https://t.co/nh3nw1StOa — arne (@arnemeyer) May 7, 2020

Naugthy Dog prend ses distances avec GameStop, il n’est pas nécessaire de tuer des chiens

Naughty Dog n’est pas à l’origine et n’a pas collaboré à la rédaction des contenus marketing que GameStop a publiés avant de les retirer. Interrogé par Polygon, le studio précise que l’introduction des chiens vise à ajouter une tension supplémentaire, et que d’être amené à en tuer certains place le joueur devant un choix moral. Il n’est pas pour autant nécessaire d’éliminer les chiens ou d’autres animaux pour progresser dans le jeu.

À cause de la fuite du scénario et de cinématiques de The Last of Us 2, Sony a fixé sa date de sortie pour le 19 juin. Contrairement aux premières rumeurs, elle n’est pas l’œuvre d’un salarié mécontent, mais Naughty Dog aurait plutôt été victime d’un piratage.

Source : Polygon