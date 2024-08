The Last of Us : excellente nouvelle pour la saison 2 !

Vous attendez avec impatience la saison 2 de The Last of Us ? Bonne nouvelle, le tournage est officiellement terminé, comme l’a révélé un monteur de la série sur les réseaux sociaux. Le second acte devrait être diffusé dans le courant de l’année 2025.

La saison 1 de The Last of Us a été un succès critique et commercial, poussant logiquement HBO à mettre en chantier une nouvelle salve d’épisodes. Alors que plusieurs images de tournage ont fuité ces derniers mois, une première bande-annonce gorgée d’émotion a été dévoilée il y a quelques jours. Celle-ci met notamment en exergue la relation complexe entre Ellie et Joel après la décision lourde de conséquences prise par ce dernier à la fin de la première saison.

The Last of Us : le tournage de la saison 2 est bouclé, vers une sortie en 2025

La publication d’un tel trailer nous laissait penser que le chantier avançait bien. Nous sommes désormais en mesure de vous confirmer que le tournage de la saison 2 est désormais achevé. L’information a été révélée sur X par Timothy Good, l’un des monteurs de la série. Ce dernier a publié quelques photos de la fête de fin de tournage organisée récemment pour célébrer cette étape importante.

Place désormais à la postproduction qui va s’étaler sur plusieurs mois. Pour le moment, nous ignorons encore à quelle date exacte la saison 2 sera diffusée sur le service de SVOD Max. La suite de The Last of Us devrait vraisemblablement se dévoiler dans le courant de l’année 2025. Selon Deadline, la saison 2 pourrait même débarquer au cours du premier semestre. Une information à considérer avec prudence dans l’attente d’une confirmation officielle.

Pour mémoire, la série va introduire de nouveaux personnages bien connus des joueurs de The Last of Us Part II. On retrouvera notamment Dina, incarnée par Isabela Merced mais aussi Jesse qui sera joué par l’acteur Young Mazino. Les fans sont également pressés de voir Kaitlyn Dever à l’œuvre dans la peau d’Abby, laquelle sera pour rappel le second personnage principal de la saison 2.