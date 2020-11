The Mandalorian : tous les easter eggs du Chapitre 9

La saison 2 de The Mandalorian a débuté il y a une semaine avec un épisode déjà plein d’action et de mystères, mais aussi de multiples références à la saga de George Lucas.

Plusieurs easters eggs se cachent un peu partout dans l’épisode. Et certains ne sont pas forcément faciles à repérer. C’est le cas de ceux dissimulés dans les graffitis peints sur les murs de la ville dans laquelle Mando arrive au début de l’épisode. Parmi les dessins, on peut voit entre autres C-3PO et des casques de Stormtroopers, ainsi qu’un casque ressemblant de près à celui de Dark Vador.

R5-D4 de retour dans The Mandalorian – Crédit : Lucasfilm – Disney+

Un peu plus tard, Mando se rend à un combat dans lequel s’affrontent deux aliens appartenant à une espèce que certains auront peut-être reconnue. Il s’agit en effet de Gamorréens, des humanoïdes porcins que l’on rencontre dans Le Retour du Jedi.

Sur Tatoine, on croise ensuite R5-D4 qui projette une carte pour se rendre à la ville de Mos Pelgo. Le droïde blanc et rouge acheté par Luke Skywalker avec C-3PO dans Un Nouvel Espoir est de retour. Alors qu’on le croyait mort après que son Motivateur ait explosé, R5-D4 est toujours sur pieds. Il appartient désormais à la mécanicienne Peli Motto déjà rencontrée la saison 1.

Le retour de Boba Fett

Mais le caméo le plus marquant de ce Chapitre 9 de The Mandalorian est incontestablement celui du légendaire Boba Fett. Avant l’apparition du chasseur de primes joué par Temuera Morrison, Mando fait la rencontre de Cobb Vanth, un personnage issu du livre Star Wars: Aftermath. Ce dernier a utilisé l’armure de Boba Fett depuis de longues années pour « protéger la ville des bandits et des hommes des sables ».

Boba Fett a donc pris sa retraite depuis bien longtemps, et semble avoir passé les dernières années à errer seul dans les déserts de Tatoine. Il faudra attendre le prochain épisode, voire peut-être plus, pour découvrir quel sera vraiment son rôle auprès de Din Djarin et Bébé Yoda. Le personnage ne sera pas que de passage dans The Mandalorian, puisqu’il devrait avoir un rôle encore plus important dans la saison 3. Les prochains chapitres réservent en outre bien d’autres surprises, puisqu’on découvrira bientôt l’actrice Rosario Dawson dans la peau d’Ahsoka Tano. Le prochain épisode de The Mandalorian sera disponible dès aujourd’hui sur Disney+.

Source : Comic Book