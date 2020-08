The Walking Dead : le spin-off World Beyond aura des liens avec les films sur Rick

Le spin-off The Walking Dead : World Beyond pourrait avoir des liens avec la trilogie de films sur Rick Grimes, ont révélé le showrunner et un acteur de la série.

On en sait encore très peu sur la nouvelle série The Walking Dead : World Beyond. Mais à l’approche de sa diffusion, la production a laissé sous-entendre que le spin-off comprendra des références aux derniers événements vécus par Rick dans le show phare d’AMC.

Crédit : AMC

Dans une interview accordée au site ComicBook, le showrunner de World Beyond Matt Negrete a expliqué que bien que la série introduira de tout nouveaux personnages, de nombreux éléments seront familiers du public. Il a notamment fait référence à la société CRM et à son symbole des trois anneaux. Dans The Walking Dead, c’est cette même mystérieuse organisation qui a kidnappé Rick après l’explosion du pont.

Des liens avec l’enlèvement de Rick et CRM

« Vous savez, nous avons vu Rick quitter The Walking Dead dans la saison neuf dans un hélicoptère qui portait ce symbole. Et nous allons voir beaucoup plus de ces hélicoptères. C’est (ndlr : World Beyond) donc lié à cette partie de ce monde plus vaste que nous avons vu dans toutes les séries. », a déclaré Matt Negrete. Nico Tortorella, l’acteur principal de World Beyond, est allé lui encore un peu plus loin en évoquant l’idée d’une rencontre entre son personnage Felix et Rick Grimes. La première saison du spin-off, qui sortira bien avant la trilogie de films, pourrait donc bien nous donner des indices sur ce qu’est devenu le shérif depuis sa disparition dans la saison 9.

Matt Negrete a cependant insisté sur le fait que World Beyond se concentrait sur un groupe de nouveaux et jeunes personnages encore inconnus du public, qui apporteront un vent de fraîcheur dans la franchise The Walking Dead. « On n’a jamais vu des personnages comme ça avant. », a-t-il déclaré.

Le premier épisode de The Walking Dead : World Beyond sera diffusé à partir le 4 octobre prochain, juste après le final de la série originale. Le spin-off sera composé deux saisons seulement, comprenant chacune 10 épisodes.

Source : ComicBook