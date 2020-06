The Walking Dead : les raisons de la chute des audiences

En 2010, The Walking Dead a démarré sur les chapeaux de roue. En une saison, la série AMC était devenue culte. Mais après environ cinq ans, les audiences ont commencé à baisser, et poursuivent leur chute depuis. Pourquoi The Walking Dead attire-t-il de moins en moins de spectateurs ? Plusieurs raisons existent.

Un des premiers points évoqués est souvent la disparition des zombies. Dans la première saison de The Walking Dead, l’ennemi principal, ce sont les marcheurs, que Rick et sa bande apprennent tout juste à maîtriser. Puis on comprend petit à petit que la vraie menace n’est pas zombie, mais humaine. Si certains fans critiquent le manque de morts-vivants dans la série, les saisons 2 à 5, qui se concentraient davantage sur le Gouverneur, ont cependant enregistré de très bons scores.

Negan, la violence, et la perte des héros

C’est en effet à partir de la sixième saison que les téléspectateurs ont commencé à boycotter la série. C’est à cette époque que Rick et ses amis font la rencontre du cruel Negan, qui restera l’ennemi principal pendant plus de deux saisons. Cette longue guerre contre ce dernier et son groupe les Sauveurs pourrait bien avoir lassé le public.

Autre problème avec Negan, celui de la violence du personnage. Ce leader qui assassine à coup de batte de baseball enrobée de barbelés a réussi à refroidir les plus sensibles. Les meurtres de Glenn et Abraham, particulièrement gores à l’écran, ont en effet reçu beaucoup de critiques, et ont été suivis d’une nouvelle chute d’audience.

Cette saison 6 et les suivantes ont également vu un grand nombre de personnages principaux mourir ou disparaître. En peu de temps, le public a donc perdu Abraham et Glenn, Maggie, Carl, et même le héros de la série Rick Grimes. Maggie reviendra cependant dans le dernier épisode de la saison 10, et devrait avoir un rôle clé dans la prochaine saison.

Le défilé des showrunners de The Walking Dead

The Walking Dead a été créé par Robert Kirkman et d’abord développée par Frank Darabont, réalisateur et scénariste connu pour ses talents dans le cinéma d’horreur et de science-fiction. Malheureusement, AMC s’est séparé de lui après la première saison, et depuis, la série a vu défiler une grande quantité de showrunners. Ce point explique donc pourquoi le traitement de l’histoire au fil des 10 saisons est tout sauf linéaire.

Malgré ses chiffres d’audience en baisse, The Walking Dead reste cependant une des séries les plus regardées aux États-Unis. Elle a déjà donné naissance à plusieurs spin-offs et bientôt à une trilogie de films consacrée à Rick Grimes. Aujourd’hui pilotée par la showrunner Angela Kang, la série semble connaître un certain renouveau. Les scénaristes sont d’ailleurs très optimistes puisqu’ils auraient déjà prévu au moins trois saisons de plus.

Source : SCREEN RANT