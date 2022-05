The Walking Dead : Norman Reedus raconte le tout dernier jour de tournage et les souvenirs qu’il a ramenés chez lui

Dans une interview, Norman Reedus, qui reviendra dans les huit derniers épisodes de The Walking Dead plus tard cette année — et dans un spin-off en solo qui sera tournée cet été en Europe — a évoqué son tout dernier jour sur le plateau, et tous les souvenirs qu’il a ramenés à la maison.

Norman Reedus (Daryl Dixon) © Gene Page, AMC

La série The Walking Dead se terminera plus tard cette année, après une longue course de plus de 12 ans sur AMC. Avant que les huit derniers épisodes ne soient diffusés, et que Norman Reedus commence à tourner son spin-off cet été, l’acteur a évoqué tous les détails de son dernier jour sur le tournage et tous les souvenirs qu’il a ramenés à la maison.

Norman Reedus évoque le dernier jour de tournage de The Walking Dead

« Je suis parti du dernier jour de tournage avec ma tenue… Je n’ai même pas changé mes vêtements en partant », a déclaré Reedus à PEOPLE. « J’ai serré les gens dans mes bras, j’ai énormément pleuré, j’ai dit au revoir à tout le monde et j’étais tellement déboussolé que j’ai simplement oublié de me changer » a-t-il dit. « Donc j’ai ramené toute la tenue de Daryl à la maison ».

Norman Reedus indique avoir conservé l’ensemble de son équipement et de ses accessoires. « J’ai gardé tous les gilets, toutes les tenues et même, toutes les arbalètes. Je pense que j’ai huit arbalètes au total maintenant chez moi, ce qui est assez dingue » a-t-il ajouté. Pour commémorer la fin de la série après 12 ans de tournage, Reedus a offert à tout le monde des « petits couteaux spéciaux » qu’il avait fabriqué ces dernières années.

Après « 14 mois consécutifs de tournage », Norman Reedus dit avoir prononcé un discours très sincère sur le plateau. « Il y a eu beaucoup de larmes, de discours. Ils m’ont d’abord tendu le micro et je me suis dit ‘Oh non…’, parce que j’étais super nerveux. Puis c’était vraiment émouvant », a-t-il déclaré. Reedus, avec Melissa McBride, est le seul acteur de The Walking Dead à apparaître dans les 11 saisons.

« Je pense que ce qui me manquera le plus, ce sont les gens, pas seulement les acteurs, mais l’équipe. Vous devenez très proche de l’équipe après tout ce temps. Nous sommes devenus de très bons amis et beaucoup d’entre nous restent en contact » a-t-il dit. « Puis j’ai pris un certain chemin jusqu’à ma maison en Géorgie, à travers les bois, et quand je suis arrivé à ma porte, je me suis dit : ‘Wow, je ne prendrai plus jamais cette route’ » a-t-il ajouté. « Le soleil se levait et ça m’a en quelque sorte frappé d’un coup dans la voiture : je me suis dit ‘voilà, c’est terminé’ ».

The Walking Dead : The Final Season Part 3 sera diffusée cet automne sur AMC. Norman Reedus reviendra plus tard en tant que Daryl dans un spin-off, dont la première est prévue en 2023.

Source : PEOPLE