The Witcher : la saison 3 sera plus proche des livres, promet la showrunneuse

La saison 3 de la série The Witcher ne sera pas autant éloignée des livres que les deux premières saisons. C’est en tout cas ce qu’a promis la showrunneuse Lauren Hissrich lors d’une interview.

Attendue pour l’été 2023, la saison 3 de The Witcher sera la dernière saison de la série à succès où nous verrons Henry Cavill dans la peau de Geralt de Riv. L’acteur quittera la série pour la saison 4 où il sera remplacé par Liam Hemsworth. Le départ de Henry Cavill inquiète les fans tout autant que le scénario de la série qui est resté éloigné des livres depuis les deux premières saisons. La showrunneuse Lauren Hissrich veut donc rassurer les fans en amont de la saison 3.

La saison 2 de The Witcher © Netflix

La série The Witcher est basée sur la saga littéraire d’Andrzej Sapkowski. Néanmoins, l’une des plus grandes critiques depuis la première saison était que la série de Netflix s’éloignait trop des romans. Heureusement, Lauren Hissrich a promis que la saison 3 ne continuera pas dans cette lancée. La prochaine saison où Geralt n’affrontera pas que des monstres sera bien plus proche de l’œuvre littéraire.

La saison 3 de The Witcher sera étroitement liée au Temps du mépris d’Andrzej Sapkowski

Lors d’une interview accordée à Entertainment Weekly, Lauren Hissrich a expliqué que : « ce qui est si intéressant, c’est que la saison 3, pour moi, est la chose la plus proche que nous ayons faite en tant qu’adaptation individuelle des livres ». Plus précisément, la saison 3 de The Witcher sera basée sur Le Temps du mépris qui est le deuxième roman de la saga littéraire.

La showrunneuse a également ajouté que « nous ne pouvons pas faire toutes les pages, mais Le Temps du mépris nous a donné tellement de grands évènements d’action, de points d’intrigue, de moments déterminants pour les personnages et d’énormes révélations d’un grand méchant. Il y a tellement de choses à faire que nous avons pu nous en tenir vraiment, vraiment étroitement avec les livres ».

C’est donc une excellente nouvelle pour les fans des romans d’Andrzej Sapkowski qui étaient jusqu’à présent déçus que la série ne s’en tienne pas davantage à la saga. En tout cas, cela n’empêche pas que Henry Cavill quittera bientôt l’univers du Sorceleur. D’ailleurs, la pétition lancée pour le retour de Henry Cavill a déjà dépassé les 300 000 signatures.

Source : ComicBook