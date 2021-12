The Witcher : la saison 2 dévoile de nouvelles images exclusives

Encore quelques semaines de patience avant de découvrir la saison 2 de The Witcher. Après le succès phénoménale de la première salve d’épisodes, Netflix compte bien réitérer l’exploit. Mais étant donné l’impatience générale, il y a fort à parier que ce retour sera synonyme de carton en termes d’audience. Pour faire patienter les fans, de nouvelles images exclusives viennent tout juste d’être partagées sur la toile. On peut notamment voir Geralt et Ciri se dirigeant vers Kaer Morhen et les conséquences de la bataille de Sodden Hill.

Alors que de nombreux personnages sont dans des situations complexes, cette nouvelle saison augure de nombreux rebondissements et une bonne dose d’adrénaline.

The Witcher saison 2 continue de se dévoiler

Il y a encore de nombreuses zones d’ombre sur cette nouvelle saison. On sait déjà que Yennefer a été capturée aux côtés de Fringilla. Les nouvelles photos semblent annoncer des moments sombres. Geralt et Ciri apprennent à collaborer ensemble tandis que Yennefer semble perdue dans une forêt sombre et inquiétante. Dans ce qui semble correspondre au lendemain de la bataille de Sodden Hill, Tissaia se tient entourée de soldats tués au combat.

Les fans peuvent également découvrir Kaer Morhen, le lieu d’entraînement des sorceleurs. Ciri y suivra un entraînement pointu. Cela permettra également à Geralt de mieux la protéger des menaces à venir. On peut voir Geralt en plein exercice sur des poteaux en bois, épée à la main. A noter également la présence de Vesemir, le formateur de Geralt. Ainsi, il faudra s’attendre à de nombreux affrontements, tous plus fulgurants les uns que les autres.

La saison 2 promet ainsi de verser dans le spectaculaire. Et même si Henry Cavill ne se montrera plus nu dans sa baignoire, il y aura bien d’autres centres d’intérêt pour les fans, c’est une évidence !

