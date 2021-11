The Witcher, saison 2 : Henry Cavill partage une photo de sa « collection privée »

La série nous en dévoile plus – Crédit : Netflix

Netflix dévoile un calendrier chargé pour décembre 2021. Bien évidemment, les spectateurs attendent surtout la deuxième saison de The Witcher. Une saison pour laquelle Henry Cavill perçoit un beau salaire et la promesse d’aller encore plus loin dans la mythologie. La série va reprendre où s’était stoppée la première. Geralt de Riv survit à la bataille de Sodden et doit ramener Ciri dans sa ville natale de Kaer Morhen. La jeune femme se prépare à affronter de puissants ennemis souhaitant lui mettre la main dessus. Et en marge de la diffusion de ces épisodes supplémentaires, Henry Cavill dévoile une photo de tournage sur Instagram !

Les yeux jaunes de Geralt de Riv

Crédit : capture d’écran Instagram @henrycavill

Alors que la sortie de la saison 2 de The Witcher approche, Henry Cavill partage une image des coulisses de son personnage. L’acteur profite du tournage pour prendre des selfies (on le ferait tous !) et partage un cliché avec les fans. Geralt de Riv apparaît, ses fameux yeux jaunes bien visibles, et une référence à Warhammer. Le comédien déclare son amour pour la franchise, ce n’est pas la première fois, et parle d’une photo de sa « collection privée ». Alors certes, ce cliché n’offre pas d’informations sur la saison 2. Mais elle prouve que le britannique s’implique énormément dans ce rôle. Après tout, Henry Cavill a profité du confinement pour se refaire les jeux dans le mode de difficulté le plus élevé.

C’est à partir du 17 décembre que The Witcher débute la diffusion de sa saison 2. Plusieurs images nous présentent Geralt de Riv et Ciri se rendant dans une région montagneuse enneigée. La jeune femme doit s’entraîner au combat pour affronter les ennemis majeurs à venir, rois, créatures et autres. Henry Cavill a promis qu’une référence à Warhammer 40K se cache dans ces épisodes supplémentaires. Les fans vont devoir ouvrir l’œil !

Source : ScreenRant