The Witcher : voici l’impressionnante collection d’épées pour la saison 3￼

The Witcher © Netflix

Le producteur exécutif de la série The Witcher, Steve Gaub, a partagé une première image (ci-dessous) des coulisses de la troisième saison sur Instagram.

On y voit une cinquantaine d’épées alignées contre le mur d’un atelier, avec au moins une des lames partiellement recouverte de peinture verte pour faciliter l’ajout d’effets visuels en post-production. Plusieurs épées courtes et poignards sont également visibles, ainsi que quelques haches montées au mur.

Des nouvelles de la saison 3 de The Witcher

Le tournage de la saison 3 de The Witcher a débuté en avril 2022. À l’époque, Netflix avait célébré cette étape en publiant une photo des stars Henry Cavill (Geralt de Riv), Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg) et Freya Allen (Ciri de Cintra) prenant une pause sur un des décors enneigés de l’émission. La plateforme de streaming a également publié le synopsis officiel de la troisième saison, qui détaille que Geralt, Yennefer et Ciri devront faire face à la magie noire et à des machinations politiques encore plus sombres.

Netflix a ensuite annoncé plusieurs nouveaux ajouts au casting de la série. Parmi ces nouveaux visages, les plus connus sont Robbie Amell de Upload, qui jouera le guerrier elfe Gallatin, et Meng’er Zhang de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, qui jouera la chasseuse de dryades Milva. Amell et Zhang seront rejoints par d’autres nouveaux venus, Hugh Skinner (Radovid) et Christelle Elwin (Mistle).

Cette troisième saison amènera deux sorcières des romans d’Andrzej Sapkowski : Keira Metz et Margarita Laux-Antille, qui sont toutes deux des membres puissants de la Loge des Sorcières dans les livres, feront leurs débuts dans la saison à venir. Les actrices Rochelle Rose et Safiyya Ingar ont été respectivement choisies pour jouer Keira et Margarita.

Le réalisateur Stephen Surjik a récemment confirmé que la saison 4 de The Witcher était également déjà dans les cartons. Les saisons 1 et 2 de The Witcher sont actuellement diffusées sur Netflix et la saison 3 n’a pas encore de date de sortie.