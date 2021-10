The Witcher saison 3 : le tournage commence début 2022

La saison 2 de The Witcher n’est pas encore sortie sur Netflix, mais nous savons déjà que le tournage de la saison 3 devrait commencer dès le premier trimestre de 2022. Netflix a effectivement confirmé la troisième saison de la série à succès.

Alors que les fans attendent avec beaucoup d’impatience la saison 2 de The Witcher annoncée pour le 17 décembre sur Netflix, la production prépare déjà la saison 3. Après presque deux ans de doute, Netflix a officiellement annoncé la saison 3 de The Witcher. Le géant des plateformes de streaming en avait aussi profité pour dévoiler trois nouvelles bandes-annonces de la saison 2 afin de faire patienter les fans.

Geralt de Riv (Henry Cavill) dans The Witcher – Crédit : Netflix

Le tournage de la saison 3 de The Witcher devrait commencer au premier trimestre de 2022 si tout se déroule comme prévu cette fois-ci. Outre la pandémie, plusieurs facteurs pourraient retarder le tournage. Au moins, nous savons que Netflix a prévu de s’y mettre rapidement après la diffusion de la saison 2 sur sa plateforme.

Netflix pourrait tourner la saison 3 de The Witcher dans de nouveaux studios

La troisième saison de The Witcher ne sera pas filmée à Arborfield Studios au Royaume-Uni où Netflix avait pourtant fait construire une reproduction d’une ville. En effet, le tournage devrait se dérouler à Longcross Studios qui ne se situe pas très loin. Cela est d’autant plus étonnant que le tournage de la saison 2 s’est terminé le 1er avril 2021 à Arborfield Studios que Netflix avait prévu d’utiliser pour The Witcher pendant plusieurs années.

Bien entendu, nous ne pouvons pas encore confirmer que la production déménagera à Longcross Studios pour la troisième saison de la série phénomène avec Henry Cavill qui suit un entraînement physique rigoureux. Quoi qu’il en soit, nous ne savons pas grand-chose au sujet de cette saison 3, si ce n’est que l’écriture du scénario a démarré en juillet 2021. Le scénariste Javier Grillo-Marxuach lauréat d’un Emmy fait notamment partie de l’équipe.

Enfin, les évènements de la saison 3 reprendront probablement là où la saison 2 s’arrêtera puisque la showrunneuse Lauren S. Hissrich a promis une chronologie plus facile à suivre que celle de la saison 1. Pour rappel, Geralt de Riv mettra Ciri à l’abri dans la forteresse de Kaer Morhen alors qu’il est convaincu que Yennefer n’a pas survécu à la bataille de Sodden dans la saison 2 de The Witcher. D’ailleurs, Henry Cavill a lui-même dévoilé que chaque épisode aura plusieurs cliffhangers.

Source : CBR