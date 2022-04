The Witcher 3 : une première image du retour de Geralt, Yennefer et Ciri

Crédit : Netflix

Netflix poursuit le développement de The Witcher. En plus d’une série dérivée disponible, Le cauchemar du loup, des spin-offs se préparent. Mais pour le moment, l’attention se tourne vers la saison 3 du programme principal. On sait déjà que Geralt de Riv n’affronte pas que des monstres. Sans oublier une mort controversée de la saison 2 dont les fans attendent la confirmation ou non. En attendant d’en savoir plus sur ces épisodes supplémentaires, cadeau de Netflix à sa communauté. Une première image de cette nouvelle saison avec le Sorceleur, Yennefer et Ciri !

Le tournage se passe bien pour le trio de tête

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

Jamais The Witcher n’a profité d’un tel engouement. CD Projekt lance la production d’un nouveau jeu sous Unreal Engine 5 et Netflix prépare une saison 3. L’occasion de découvrir une première image de Geralt de Riv, Yennefer et Ciri. Sur la photo de tournage dévoilée par le géant du streaming, on aperçoit les acteurs sur leurs sièges. La production se déroule en ce moment même. De quoi patienter un peu avant qu’un trailer soit mis en ligne dans les mois à venir.

Dans la saison 2 de The Witcher, Geralt de Riv rencontre Ciri et se rend avec elle à Kaer Morhen. Un lieu où naissent les sorciers, entraînés pour combattre des monstres. L’homme prépare la jeune femme aux dangers à venir mais l’aide aussi à maîtriser ses pouvoirs possiblement dangereux. On découvre également que Yennefer, aspirante sorcière avec du sang d’elfe, a survécu à la bataille de Sodden. Elle cherche à retrouver sa liberté, emprisonnée par les elfes, et retrouver ses pouvoirs.

Peu de temps après le grand final de la saison 2, Netflix a annoncé rapidement la production de sa suite. Preuve que les audiences sont suffisamment bonnes pour aligner les millions ! Notamment pour le salaire généreux de Henry Cavill, l’interprète du Sorceleur.

Source : ScreenRant