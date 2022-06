Thor 4 : le dernier trailer est là avec une touche de Jean-Claude Van Damme

La dernière bande-annonce de Thor: Love and Thunder est arrivée avant sa sortie au cinéma le 13 juillet 2022. Un peu plus d’une minute d’action sur Sweet Child O’ Mine des Guns N’ Roses, avec un petit passage faisant référence à Jean-Claude Van Damme.

Thor: Love and Thunder © Marvel Studios

Il ne reste plus que quelques semaines avant la sortie de Thor: Love and Thunder et Marvel vient de dévoiler la dernière bande-annonce. On y aperçoit la nouvelle équipe du Dieu du Tonnerre, avec une cascade particulièrement mythique des années 80 de la part de Chris Hemsworth, qui s’est bien préparé physiquement pour son rôle.

Une bande-annonce façon Van Damme pour Thor 4

Dans la dernière bande-annonce de Thor: Love and Thunder avant la sortie du film le 13 juillet, l’ancien Avenger présente sa nouvelle équipe, dont Mighty Thor, Valkyrie, Korg, mais aussi les Gardiens de la Galaxie, que l’on avait aperçu dans la précédente bande-annonce.

L’un des moments les plus remarquables de cette bande-annonce survient lorsque Thor exécute une cascade classique des films de Jean Claude Van Damme, à savoir le célèbre « Van Damme Splits » de l’acteur, où Thor repousse deux véhicules avec ses pieds.

Le premier film de la série du réalisateur Taika Waititi, Thor: Ragnarok, présentait déjà pas mal de clins d’œil aux films classiques des années 80. Les affiches rétro et le logo de Thor: Love and Thunder s’inspirent d’ailleurs clairement des pochettes d’albums de métal de l’époque. Véritable signature du réalisateur, les différentes bandes-annonces diffusées jusqu’à présent comportent également plusieurs références à de grands classiques du cinéma.

Les qualités amusantes et parfois extravagantes des films de Waititi ont convaincu Hemsworth de continuer à camper son rôle de Dieu du Tonnerre. L’acteur australien hésite toutefois à continuer sa carrière au sein du MCU, si l’on en croit sa dernière interview. La dernière bande-annonce de Thor: Love and Thunder est à retrouver ci-dessous.