Threads améliore enfin la recherche de publications ? Pas si vite

Ces dernières heures, les utilisateurs iOS de Threads ont eu la surprise de voir qu’il était possible d’afficher les derniers résultats de recherche dans l’ordre. Ce filtre était toutefois un prototype déployé par erreur, révèle le réseau social dans un communiqué.

Threads est disponible en France depuis le 14 décembre dernier. Meta veut concurrencer X (ex Twitter) en mettant à notre disposition une plateforme de microblogging très similaire. Mais certaines fonctionnalités incontournables manquent encore à l’appel. Lorsque vous lancez une recherche sur X, vous pouvez consulter les derniers résultats ou les résultats à la une. D’autres filtres sont disponibles (médias, personnes, listes) et il est possible d’effectuer une recherche avancée.

L’outil de recherche de Threads est beaucoup moins complet. Sur l’application Android, la recherche par mot-clé permet seulement de trouver des comptes. Sur la version Web, il est possible de rechercher des posts par mot-clé mais la plateforme n’affiche pas les résultats dans l’ordre de parution. Une limite pour le moins agaçante, notamment lorsqu’on fait de la veille.

A lire > Comment utiliser Threads ?

Threads n’affiche pas les résultats de recherche dans l’ordre de publication

Ces dernières heures, plusieurs utilisateurs de la version iOS ont constaté qu’un nouveau filtre “Latest” était apparu sur l’application, permettant d’afficher les résultats de recherche dans l’ordre chronologique inversé. Malheureusement, il s’agissait d’une mauvaise manipulation. “Un prototype interne a été accidentellement mis à la disposition d’un petit nombre de personnes. Ce n’est pas quelque chose que nous testons en externe pour le moment”, explique Meta dans les colonnes de TechCrunch.

Si la fonctionnalité est susceptible d’être déployée à terme, Threads ne prévoit donc pas de le faire dans l’immédiat. En novembre dernier, le patron d’Instagram, Adam Mosseri, avait expliqué que l’affichage des derniers posts favoriserait les spammeurs et les personnes malveillantes. Celles-ci pourraient s’insérer dans le feed simplement en ajoutant des mots-clés ou des balises pertinents.

Licence Gratuite Télécharger Threads, par Instagram Playstore : (288716 votes) Appstore : (21173 votes) Communication

Développeur Instagram Télécharger Threads, par Instagram

Selon le dirigeant, l’affichage chronologique inversé n’est pas impossible mais le réseau social de Meta doit trouver une solution pour éliminer le contenu de mauvaise qualité. Preuve que la plateforme n’est pas allergique aux changements, Threads permet désormais aux utilisateurs de supprimer leur compte sans quitter Instagram.