TikTok : sursis pour le réseau social chinois, un juge bloque sa suspension

Application TikTok – Crédit : Kon Karampelas / Unsplash

TikTok s’est vu accorder un sursis de dernière minute par la justice américaine. Depuis quelques semaines, l’annonce du ban de TikTok des États-Unis datant du mois de juillet fait beaucoup parler d’elle. Début août, Microsoft insistait auprès du président américain pour racheter le réseau social. Quelques jours plus tard, nous apprenions que des millions d’utilisateurs de la plateforme avaient été espionnés par une vulnérabilité. C’était la cerise sur le gâteau pour TikTok dont la sécurité et la confidentialité des données sont remises en question par l’administration américaine.

TikTok sauvé in extremis de l’App Store et du Play Store

Oracle a lui aussi exprimé son intérêt dans le rachat de TikTok en août. Si la société mère ByteDance ne trouvait pas un acheteur pour les opérations de TikTok outre-Atlantique avant le 12 novembre, l’administration américaine menaçait d’interdire le réseau social. Finalement, ByteDance a rejeté l’offre de Microsoft il y a deux semaines. Le géant américain a alors totalement renoncé, laissant la place aux concurrents et notamment à Oracle.

Comme l’a rapporté The New York Times, « les mesures qui auraient dû entrer en vigueur lundi auraient forcé Google et Apple à supprimer TikTok de leur magasin d’application respectif ». D’autres restrictions sont aussi prévues pour le 12 novembre. Elles rendront l’utilisation de TikTok encore plus compliquée. Hier, le réseau social chinois a donc été sauvé in extremis par le magistrat Carl Nicholas. Ce dernier lui a donné raison après le recours déposé le 18 septembre dernier.

Pour le moment, TikTok est donc toujours disponible au téléchargement sur l’App Store et le Google Play Store aux États-Unis. D’ailleurs, TikTok a confirmé plus tôt ce mois-ci qu’il s’était mis d’accord avec Oracle et Walmart pour créer une nouvelle société, TikTok Global. Initialement, ByteDance en possèderait 80 % tandis que les deux entreprises américaines n’en auraient que 20 %. Nous n’avons pas encore plus de détails au sujet de cet accord.

Source : 9to5Mac