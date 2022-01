TikTok teste une fonctionnalité pour reposter des vidéos

Avec ses plus de 700 millions d’utilisateurs actifs par mois, TikTok est le réseau le plus influent après Facebook et Instagram. Il serait en train de tester une nouvelle fonctionnalité pour améliorer l’expérience utilisateur. Baptisée « Repost », cette fonctionnalité permettrait de reposter des vidéos. C’est une manière plus pratique de partager des vidéos TikTok avec ses followers.

TikTok – Crédit : Hello I’m Nik / Unsplash

Actuellement, les utilisateurs se servent d’une méthode un peu compliquée pour partager la vidéo d’un autre utilisateur. Ils doivent d’abord la télécharger sur leur smartphone avant de pouvoir la publier sur leur compte. Cette solution n’est évidemment pas la plus optimisée. Avec un bouton de partage, il suffirait d’un clic pour reposter une vidéo sur TikTok.

À lire aussi > Défi TikTok : mort d’une fillette de 10 ans, sa mère alerte du danger du Blackout Challenge

Le Repost de TikTok fonctionnerait comme le retweet de Twitter

Comme l’a rapporté TechCrunch, « le nouveau bouton Repost se trouve dans le menu Partager où vous pouvez autrement envoyer la vidéo à des amis via des messages, des textes ou des posts sur d’autres réseaux sociaux. Sauf qu’au lieu de partager directement la vidéo avec des amis, le bouton Repost fait promotion de la vidéo auprès de vos amis sur TikTok ».

Le fonctionnement du Repost de TikTok serait similaire au retweet de Twitter. Il y a néanmoins une différence notable entre ces deux fonctionnalités. Les tweets que vous retweetez s’affichent sur votre compte Twitter tandis que les vidéos que vous reposterez ne s’afficheront pas sur votre compte TikTok. Elles s’afficheraient seulement pour vos followers dans la section « Pour toi ». D’ailleurs, l’algorithme de cette section va être modifié pour éviter la récurrence de vidéos toxiques et dangereuses.

De plus, la fonctionnalité Repost serait uniquement accessible pour les vidéos de la page « Pour toi ». Le bouton n’apparaîtrait pas sur les vidéos de la section « Découvrir » ou sur celles dans votre boîte de réception. Enfin, un représentant du réseau social a confirmé que « nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok. Actuellement, nous expérimentons une nouvelle façon pour les gens de partager des vidéos TikTok qu’ils apprécient ».

Source : CNET