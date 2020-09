TikTok : une vidéo d’un suicide est virale sur la plateforme qui n’arrive pas à la contenir

Logo TikTok – Crédit : TikTok

TikTok a expliqué à nos confrères de The Verge que la vidéo en question avait été diffusée en direct par la personne ayant décidé de se suicider sur son compte Facebook. Ce n’est pas clair comment elle a été récupérée, mais il s’agit probablement d’un de ses « amis ». Depuis, la vidéo circulerait sur différentes applications, mais c’est surtout sur TikTok qu’elle est devenue virale. Le porte-parole du réseau social a expliqué que « nous interdisons les comptes qui essaient à plusieurs reprises de mettre en ligne ce clip, et nous apprécions les membres de notre communauté qui ont signalé le contenu et mis en garde les autres utilisateurs ».

La communauté TikTok se protège en attendant que la plateforme empêche totalement le partage de cette vidéo

En effet, de nombreux utilisateurs, y compris de jeunes enfants, ont déjà visionné la vidéo par accident. Sur TikTok, les vidéos sont toutes affichées sur le fil d’actualité principal. De plus, la vignette de la vidéo semble tout à fait normale donc les utilisateurs ne se méfient pas. Les influenceurs de TikTok avertissent donc leur communauté de ne surtout pas lancer une vidéo montrant un homme à la barbe grise assis devant son bureau.

Cet incident prouve encore une fois la faiblesse de l’algorithme « Pour toi » de TikTok. Il recommande aux utilisateurs des vidéos qui leur sont adaptées, y compris les clips en vogue sur la plateforme. Ce n’est malheureusement pas la première fois que du contenu dangereux, horrible ou violent est partagé sur la plateforme. L’année dernière, des comptes faisant la propagande de Daesh avaient été supprimés. Plus récemment, un défi viral surnommé le SkullBreaker Challenge était responsable de blessés graves. Ils avaient été victimes de commotions cérébrales et même de paralysies.

Espérons que TikTok, qui pourrait ne pas se vendre sans l’accord du gouvernement chinois, arrive à endiguer la propagation de cette vidéo horrible très prochainement. En attendant, il encourage les utilisateurs à avertir leurs proches et leurs amis. La vidéo ne doit pas être vue ou partagée « sur n’importe quelle plateforme par respect pour la personne décédée et sa famille ».

