Total War : Shogun 2, récupérez votre clé Steam gratuite avant vendredi prochain

Sega accompagne le confinement en nous offrant l’excellent jeu de stratégie Total War: Shogun 2. À partir d’aujourd’hui 19h et jusqu’à vendredi, le titre sera disponible gratuitement sur Steam, et on pourra le garder indéfiniment. Ses DLC et d’autres Total War seront également à -75 % durant cette période.

Crédit : Sega / Creative Assembly

Encore une offre qui va finir par nous faire prendre goût au confinement. Sega et Creative Assembly ont décidé de nous donner un coup de pouce pour nous convaincre de rester chez nous. Sur le blog de la série Total War, ils annoncent en effet que Shogun 2 sera gratuit à partir d’aujourd’hui dès 19h en France.

Une offre limitée à quelques jours seulement, puisqu’elle se termine vendredi 1er mai à la même heure. Tous ceux qui auront ajouté le titre à leur bibliothèque Steam durant cette période pourront conserver le jeu indéfiniment. Si vous avez un faible pour les jeux de stratégie, vous auriez tort de vous en priver. On vous détaille en quelques étapes comment jouer à Total War: Shogun 2 gratuitement :

Créez un compte Steam gratuit au besoin. Connectez-vous sur la plateforme. Rendez-vous sur la page du jeu. Ajoutez-le à votre bibliothèque.

Steam : la série des Total War est à -75 % à partir d’aujourd’hui

L’offre gratuite ne comprend que le jeu de base Total War: Shogun 2. Mais durant la même période, Sega propose également tous ses DLC, et la plupart des titres de la série Total War a -75 %. À noter que Total War: Three Kingdoms, Total War: Rome et les jeux Total War: Warhammer sont exclus de l’offre.

Pour rappel, Shogun 2 est le septième opus de la saga Total War sorti en 2011, et disponible sous Windows, OSX et Linux. Le jeu de stratégie rend hommage au Japon féodal du XVIe siècle, et vous propose d’incarner un seigneur de guerre qui tente d’asseoir son pouvoir, et de dominer les autres par le combat, mais aussi grâce à la diplomatie et à la religion. Le titre alterne des phases de stratégie au tour par tour pour gérer votre empire, et en temps réel pour diriger vos troupes.

