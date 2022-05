True Detective : la saison 4 est annoncée avec le grand retour de Jodie Foster à l’écran

Après un temps de pause, la célèbre actrice Jodie Foster reviendra très bientôt sur petit écran. HBO vient d’annoncer qu’elle sera la figure de proue de la quatrième saison de True Detective, qui n’a pas encore de date de sortie précise. Elle devrait donc sortir dans l’Hexagone sur OCS.

Une saison 4 pour True Detective avec Jodie Foster en actrice principale

La saison 4 de la série policière et dramatique d’HBO est actuellement encore en phase de développement, comme l’a rapporté THR. Jodie Foster a été choisie pour le personnage de Liz Danvers, une détective affectée à une affaire dans une station de recherche arctique. Les détails sur son rôle ne sont pas encore connus, bien que le titre de la saison ait été révélé : Night Country. En plus d’incarner le rôle principal, Jodie Foster en est également la productrice exécutive.

True Detective avait fait ses débuts en 2014, avec une première saison mettant en vedette Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Favorablement accueillie, elle avait remporté quatre nominations aux Golden Globe, ainsi qu’un renouvellement pour une deuxième saison en 2015. McConaughey et Harrelson ont également été producteurs exécutifs pour la saison 1 et reviendront à ce titre pour la saison à venir aux côtés de Foster et Mari Jo Winkler.

La saison 2 mettait en vedette Colin Farrell et Rachel McAdams en Californie. Moins appréciée, cette deuxième saison avait poussé la troisième à être retardée pour finalement sortir en 2019. Mahershala Ali avait été choisi pour le rôle principal, à l’époque.

Voici le synopsis de la saison 4 de True Detective : « Lorsque la longue nuit d’hiver tombe à Ennis, en Alaska, les six hommes qui exploitent la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de trace. Pour résoudre l’affaire, les détectives Liz Danvers et Evangeline Navarro devront affronter les ténèbres qu’elles portent en elles et creuser dans les vérités hantées enfouies sous la glace éternelle ».

Sa date de sortie reste à ce jour inconnue.

Source : Hollywood Reporter