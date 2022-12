Twitter : La couleur moutarde revient à la mode et remplace le bleu pour certaines certifications Twitter

Moutarde. Voici la nouvelle couleur tendance définitivement adoptée par Elon Musk et ses équipes pour ses nouvelles certifications. La pastille (officiellement dite « gold ») a pour objectif de résoudre les problèmes survenus lors de la première mise en route de la nouvelle politique de certification du réseau social. A l’époque la multiplication des faux comptes avait provoqué des arnaques en cascades de la part de certains utilisateurs malveillants. La bulle dorée doit ainsi permettre de différencier les comptes officiels d’entreprises ou de services institutionnels des certifications payantes bleues. Aujourd’hui, ce sont pour le moment les comptes à vocation journalistique, vérifiés et authentifiés, qui se sont déjà vus octroyés le précieux sésame. @BFMTV, @leHuffPost, @lemondefr ou encore l’@AFP arborent tous, depuis hier, leur nouveau badge doré.

Mise en place des certifications dorées sur Twitter © Pixabay

Les comptes certifiés individuels, d’internautes ayant payé pour ce nouveau service, resteront quant à eux de couleur bleu. Changez-donc rapidement vos réflexes, car un Emmanuel Macron certifié en bleu n’est pas forcément le locataire actuel de l’Elysée. Les comptes gouvernementaux et institutionnels devraient recevoir, dans les semaines à venir, une nouvelle pastille grise permettant, là encore, de les différencier des utilisateurs du Twitter Blue.

A lire :

La certification bleue vaut-elle le coût ?

Pour 8$ par mois (ou 11$ si vous utilisez un iphone) vous pourrez désormais faire certifier votre compte et lui apposer la célèbre pastille bleue. En plus de cette dernière vous pourrez bénéficier de certaines fonctionnalités ou libertés supplémentaires. Parmi elles, la possibilité de publier des vidéos plus longues, de modifier ses messages, de naviguer sur le réseau social avec moins de contenus publicitaires ou encore de mettre en avant vos tweets.

Si ces fonctionnalités peuvent se révéler intéressantes, elles dépendent surtout de l’utilisation que vous faites de votre compte Twitter. De plus, notez bien qu’à ce jour, la modification des messages est la seule fonctionnalité additionnelle complètement opérationnelle. Il est ainsi peut-être plus pertinent de patienter avant de sortir votre carte bleue.

Source : vulture.com