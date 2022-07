Black Adam va-t-il affronter Superman ?

Les fans aimeraient vivement que Black Adam croise le fer avec Superman. Un souhait qui pourrait bel et bien s’exaucer à l’avenir, si l’on se fie à Beau Flynn, producteur du film sur le premier cité.

Black et Superman pourraient s’affronter à l’avenir – Crédit : DC Films

Pour incarner Black Adam, Dwayne Johnson a dû donner de sa personne en suivant un entraînement physique éprouvant. Le film sortira enfin le 19 octobre prochain dans les salles obscures. Et le personnage continuera ensuite de sévir dans le DCEU, comme l’avait promis la productrice exécutive Dany Garcia il y a un an. « Nous sommes très contents de notre relation de long terme avec DC Comics sur cette licence », avait-elle confié.

Évidemment, le succès du premier volet au box-office conditionnera la suite des évènements. Dans les prochains films, il pourrait en tout cas bien croiser la route d’un certain… Superman. Un affrontement au sommet réclamé avec insistance par les fans. Interrogé par le journaliste Néstor Bentancor, le producteur Beau Flynn souligne être à l’écoute des aficionados du DCEU. Et laisse entendre donc qu’un tel combat n’a rien d’impossible. « Les attentes [concernant un combat Black Adam/Superman] sont sur notre radar et nous voulons servir les fans », a-t-il indiqué, soucieux de brosser les aficionados de DC dans le sens du poil.

Superman bientôt confronté à Black Adam ?

Et d’ajouter : « Nous écoutons. Nous voulons donner aux fans ce qu’ils veulent. C’est très excitant d’avoir autant de directions différentes que nous pouvons emprunter« . Une déclaration qui va en enchanter plus d’un ! Si ce duel se confirme, l’une des coqueluches de DC Films pourrait bien renfiler la cape. Alors qu’il n’est plus apparu dans le DCEU depuis le Snyder Cut, Henri Cavill va-t-il faire son grand retour dans le rôle de Superman ?

Deadline affirme en tout cas qu’il participera à la Comic-Con de San Diego (qui se déroule jusqu’au 24 juillet) pour parler de Superman. Si l’information se confirme, il devrait ainsi nous en dire plus sur son avenir au sein du DCEU et sa potentielle future confrontation.

Dans Black Adam, dont voici le trailer explosif, l’antihéros croisera la route de la Société de justice d’Amérique incluant Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan) et Atom Smasher (Noah Centineo).