Un Cyber Truck explose à Las Vegas devant l’hôtel de Trump

Source : Las Vegas Metropolitan Police

Le Cybertruck vous commencez à connaître, ce véhicule électrique tout terrain développé par Tesla, la firme de Elon Musk, a souvent fait la Une des journaux en 2024. Il faut dire qu’après des mois sur liste d’attente, les acheteurs ont fini par recevoir leur voiture, pour leur plus grand plaisir.

Pourtant, les débuts de ce char d’assaut (ses mensurations sont phénoménales) n’étaient pas les meilleurs qui soient. On n’est d’ailleurs pas près de le voir débarquer en Europe.

Que s’est-il passé le 1er janvier 2025 à Vegas ?

L’information, relayée par The Verge et CNN, est arrivée le 1er janvier dans la journée aux USA. Un Cybertruck, placé à l’entrée de l’hôtel TRUMP de Las Vegas, a explosé. D’après le Shériff de La Vegas, Kevin McMahill, une personne est décédée à l’intérieur du véhicule et sept autres personnes aux alentours ont été blessées.

Cependant, c’est le concept du Cybertruck en lui-même qui a permis de limiter les dégâts, qui auraient pu être bien pires. Les explosifs, placés à l’intérieur du véhicule, n’ont certainement pas eu la portée souhaitée. Il faut dire que la voiture électrique est connue pour son inviolabilité grâce notamment à des vitres blindées et une carrosserie en acier.

“Le fait qu’il s’agisse d’un Cybertruck a vraiment limité les dégâts à l’intérieur de la zone de voiturier, car la plus grande partie de l’explosion a traversé le véhicule et est ressortie”, a déclaré M. McMahill. Il a noté que les portes d’entrée en verre de l’hôtel n’ont pas été brisées lors de l’explosion.

“Je dois remercier Elon Musk en particulier”, a-t-il ajouté, notant que M. Musk a donné aux autorités “un grand nombre d’informations supplémentaires”, notamment en leur envoyant directement des vidéos des stations de recharge Tesla afin de les aider dans leurs efforts pour retrouver le conducteur. Elon Musk s’est d’ailleurs exprimé sur X, indiquant que Tesla aide à l’enquête.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

Comme l’indique un rapport de la police de Las Vegas, des bidons d’essence, des bidons de carburant de camping et de “grands mortiers de feu d’artifice” ont été trouvés dans le coffre du camion. Selon CNN, les autorités pensent qu’ils étaient reliés à un système de détonation contrôlé par le conducteur.

Source : Las Vegas Metropolitan Police

M. McMahill a indiqué que le camion avait été loué dans le Colorado et qu’il avait été possible de suivre ses déplacements grâce aux informations des stations de recharge Tesla et à un scanner de plaques d’immatriculation qui a détecté son arrivée à Las Vegas vers 7 h 30, heure locale.

Le véhicule a ensuite été observé en train de se rendre au service de voiturier de l’hôtel Trump vers 7 h 35. L’individu est immédiatement parti et a passé près de 45 minutes dans le parking d’un commerce près de Flamingo Road et de South Las Vegas Boulevard. À 8 h 39, le Cybertruck est de nouveau observé en train de se garer dans la zone des voituriers de l’hôtel Trump. Dix-sept secondes plus tard, l’explosion se produit et les services d’urgence interviennent.

Sur la vidéo de l’explosion, on distingue bien les feux d’artifice.

La nouvelle de l’incendie survient alors que de nombreuses informations font état d’un rapprochement entre Elon Musk et le président élu Donald Trump. M. Musk a passé le réveillon du Nouvel An à Mar-a-Lago et aurait assisté au dîner de Donald Trump avec le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. Selon le New York Times, Elon Musk séjourne également dans un chalet situé sur la propriété de M. Trump en Floride depuis le jour de l’élection.

Bien que les deux incidents ne semblent pas liés, l’exposition intervient peu de temps après un attentat terroriste qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans. Là, un conducteur (ayant des rapports avec Daesh) a foncé avec une camionnette sur la foule dans le quartier français, tuant au moins 15 personnes. Les autorités de Las Vegas ont cité cet incident comme l’une des raisons pour lesquelles elles vérifient attentivement la présence d’éventuels “dispositifs secondaires”.

Alors que les autorités demandent aux habitants de Las Vegas de “rester à l’écart de la zone”, le shérif McMahill estime que l’incident de Las Vegas est probablement terminé : “Nous pensons que tout est sûr maintenant.”

Donald Trump n’a pas encore fait de déclaration publique sur l’incident, mais Eric Trump s’est exprimé à ce sujet : “Plus tôt dans la journée, un incendie de véhicule électrique a été signalé dans la porte cochère du Trump Las Vegas. La sécurité et le bien-être de nos invités et de notre personnel restent notre priorité absolue. Nous remercions chaleureusement les pompiers de Las Vegas et les forces de l’ordre locales pour leur rapidité d’intervention et leur professionnalisme.”