Un dangereux virus infecte son ordinateur à cause de son sextoy

Les pirates informatiques usent de moyens de plus en plus ingénieux pour parvenir à récupérer des données sensibles. Récemment, le quishing, une arnaque qui piège les particuliers avec des QR codes malveillants, prend de plus en plus d’ampleur.

Une femme vient justement d’être victime d’un malware, mais d’une manière rarissime. Elle rechargeait simplement son sextoy sur son ordinateur via USB avant qu’un virus informatique, le Lumma Stealer, n’infecte son appareil.

Un malware infecte son ordinateur grâce à son sextoy branché sur USB

En rechargeant son sextoy sur son ordinateur, elle n’imaginait certainement pas que celui-ci pourrait servir à un logiciel malveillant pour infecter son PC. Sur Reddit, l’utilisatrice VegetableLuck raconte que c’est bien ce qui lui est arrivé en branchant son « Sexology Pussy Power 8-Function Rechargeable Bullet Vibrator » via USB.

« J’ai ouvert mon navigateur web et un fichier s’est instantanément téléchargé sans que j’ouvre de page », explique-t-elle sur la plateforme communautaire dans un post supprimé depuis.

Heureusement, son anti-virus Malwarebytes est parvenu à détecter le virus et stopper le téléchargement du fichier. Suite au partage de son expérience sur Reddit, l’entreprise a réagi directement sur son site officiel.

Elle explique que le sextoy était infecté par le malware Lumma, capable de voler des informations provenant de portefeuilles de crypto-monnaies et d’extensions de navigateur, ainsi que d’authentification à deux facteurs. « Lumma est souvent distribué via des campagnes d’emailing, mais rien n’empêche les cybercriminels de le diffuser via des clés USB infectées, comme c’est le cas ici », ajoute Malwarebytes.

Un porte-parole de Spencer, fabricant du jouet, indique qu’une enquête a été menée, mais que les données des particuliers ne courent aucun risque puisqu’il n’y a « pas de connexion physique entre le circuit de la carte PC et les connecteurs USB ».

Il convient tout de même de prendre des précautions pour recharger un sextoy ou n’importe quel appareil. Dans la mesure du possible, Malwarebytes conseille de le connecter sur une prise électrique. Sinon, assurez-vous de posséder un bon antivirus sur votre ordinateur pour échapper aux logiciels malveillants.