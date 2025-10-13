Un hiver au chaud, sans danger : les erreurs à éviter et les bons gestes à adopter

Chaque hiver, de nombreux incendies se déclenchent en France à cause d’un même geste : brancher un chauffage d’appoint sur une multiprise. Ce réflexe, pourtant courant, peut être très dangereux. Voici pourquoi et comment éviter les accidents sans renoncer à la chaleur.

Crédit : Freepik

Restez au chaud sans risque

Quand une pièce est froide, on a souvent le réflexe de sortir un petit radiateur d’appoint. C’est pratique et rapide. Mais le problème, c’est la façon dont on le branche. Beaucoup de gens le connectent sur une multiprise déjà utilisée. Or, c’est une erreur à ne jamais faire.

Un chauffage d’appoint consomme beaucoup d’électricité, entre 1 000 et 2 500 watts. Une multiprise classique ne supporte pas plus de 3 500 à 4 000 watts au total. Si vous y branchez en même temps un radiateur, une télévision ou un ordinateur, la limite est vite atteinte. La multiprise chauffe, le disjoncteur saute, et parfois, le feu démarre.

Les électriciens insistent toujours sur le fait qu’un radiateur d’appoint doit être branché directement sur une prise murale. C’est la seule façon d’éviter la surchauffe. Ces appareils consomment trop d’énergie pour être partagés avec d’autres sur une multiprise.

A lire > Cet appareil est plus gourmand qu’on ne le croit, les bons gestes à adopter pour limiter l’énergie consommée

Que faire pour réduire les risques d’incendie ?

Si vraiment vous n’avez pas d’autre choix, il existe quelques précautions simples. Utilisez une multiprise de bonne qualité, avec interrupteur et protection contre les surtensions. Vérifiez qu’elle peut supporter au moins 3 500 watts. Ne branchez aucun autre appareil dessus. Ne laissez jamais le chauffage sans surveillance. Et surtout évitez les câbles longs et fins, qui chauffent plus vite.

Et surtout, limitez le temps d’utilisation. Un chauffage d’appoint est conçu pour dépanner, pas pour fonctionner en continu.

Pour réduire les risques d’incendie, placez toujours votre appareil dans un endroit sûr. Gardez-le à distance des rideaux, des meubles, et de tout matériau inflammable. Ne le mettez jamais sous une fenêtre ouverte ni près de l’eau. Nettoyez-le régulièrement pour éviter l’accumulation de poussière, qui peut aussi provoquer une surchauffe.

Un autre conseil important : ne branchez jamais plusieurs multiprises les unes dans les autres. C’est une cause fréquente d’accidents électriques. De même, ne branchez pas de gros appareils ménagers (comme un micro-ondes ou un sèche-linge) sur une multiprise.

Ces gestes simples permettent d’éviter les incendies et de rester au chaud sans danger. Il vaut mieux perdre une minute à bien brancher son appareil que de risquer de tout perdre en quelques secondes.

Source : Elle Adore