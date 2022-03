Un jeu Steam subit une vague d’évaluations négatives après une remarque anti-masque et sexiste

Un jeu Steam indépendant du nom de Domina est sous le feu des critiques à cause d’une remarque anti-masque et sexiste que les développeurs ont ajoutée aux notes de mise à jour. Une déferlante d’évaluations négatives s’est abattue sur le jeu.

Depuis le 12 mars, le jeu indépendant Domina est submergé par une vague d’évaluations négatives sur Steam. Le développeur Dolphin Barn a glissé une remarque anti-masque et sexiste qui n’a rien à voir avec le jeu dans les notes de la mise à jour 1.3.18.

Le jeu de gladiateurs Domina – Crédit : Dolphin Barn

Plusieurs joueurs s’en sont rendu compte sur Twitter et l’ont partagé en masse. Cela a créé ce que Steam qualifie de « matraquage d’évaluations négatives », c’est-à-dire que les joueurs s’en prennent à un développeur par le biais des évaluations qui ne devraient pourtant concerner que le jeu en lui-même.

À lire aussi > Battlefield 2042 est l’un des jeux les plus mal notés de l’histoire de Steam

« Retirez les putains de masque », déclare le développeur dans la note de mise à jour de Domina

Dans les notes de mise à jour de Domina qui détaillent plusieurs correctifs techniques, le développeur a dissimulé la remarque suivante : « Retirez les putains de masque. La prochaine fois que vous irez au supermarché, essayez de montrer votre visage à une femme. Soyez confiant, n’ayez pas peur des mensonges. Vous pourriez trouver une petite amie. Les femmes aiment la confiance. Les femmes n’aiment pas les mecs qui se couvrent le visage de peur. De quoi avez-vous peur ? De vous envoyer en l’air ? Grandissez ».

Non seulement cette remarque n’a pas sa place dans les notes de mise à jour d’un jeu, mais elle n’a aussi strictement aucun lien avec le jeu en question. Domina est un jeu de gestion sur le thème des gladiateurs à l’époque romaine. L’objectif est d’acquérir et d’entraîner des gladiateurs pour gagner des combats et augmenter votre réputation.

Jusqu’à présent, Domina avait reçu un bon accueil de la part des joueurs depuis sa sortie en 2017. En effet, 81 % des 7 738 évaluations depuis 2017 sont positives. Cependant, seulement 21 % des 827 évaluations de ces 30 derniers jours sont positives. De nombreuses évaluations mentionnent directement la remarque du développeur. Un joueur a notamment déclaré que : « le développeur pense que les femmes vont dans les supermarchés, espérant que des hommes non masqués les séduiront dans l’allée des produits laitiers. J’aime votre jeu, mais je me fiche de vos opinions politiques ».

Source : Mashable