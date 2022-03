Un jeune chilien recycle 500 kg de canettes pour s’acheter une Nintendo Switch et Zelda

Bien déterminé à s’offrir la console hybride de Nintendo, un jeune garçon chilien prénommé Benja a trouvé une solution pour obtenir l’argent nécessaire. Il a recyclé des canettes en aluminium pendant 9 mois avant de pouvoir s’acheter une Nintendo Switch et un jeu. Au total, Benja a récupéré près de 500 kg de canettes.

Il a recyclé près de 500 kg de canettes pour acheter une Nintendo Switch – Crédit : @drabototo / Instagram

Les enfants peuvent se révéler particulièrement tenaces quand ils veulent obtenir quelque chose. L’année dernière, un enfant de 8 ans a vendu sa collection de cartes Pokémon pour sauver la vie de son chiot. De la même manière, Benja n’a pas hésité à travailler dur pendant plusieurs mois pour s’acheter une Nintendo Switch.

Une Nintendo Switch coûte environ 61,4 % du salaire mensuel moyen au Chili

La grande sœur de Benja a partagé son histoire sur Instagram. Elle l’a aidé à collecter les canettes et à les déposer au point de recyclage. Le jeune a tenu un cahier avec le montant gagné et le poids de canettes vendues à chaque fois qu’il s’y rendait. Il a précisément vendu 495,13 kg de canettes an aluminium.

Sa sœur a partagé dans un post que : « Aujourd’hui, Benja a enfin sa Nintendo Switch ! Après 9 mois de collecte de canettes, il a réussi à récolter environ 495,13 kg pour atteindre son objectif !! Merci à tous ceux qui nous ont aidés ». En Amérique du Sud, les prix des consoles de jeux vidéo sont particulièrement élevés. Pour vous donner une idée, le Chili est le troisième pays le plus cher au monde pour acheter une PS5. En ce qui concerne la Nintendo Switch, elle coûte environ 61,4 % du salaire mensuel moyen contre 15 % au Royaume-Uni et 8,4 % aux États-Unis.

En plus de la Nintendo Switch, Benja a choisi de prendre The Legend of Zelda : Breath of the Wild, ce qui est un excellent choix. Ce Zelda est effectivement considéré comme l’un des meilleurs jeux de la Switch. De plus, le monde ouvert de Breath of the Wild est tellement vaste qu’il a largement de quoi faire pour s’amuser.

Source : Nintendo Life