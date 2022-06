Un MacBook Air M2 14 pouces et un MacBook Pro M2 13 pouces repérés chez un revendeur Apple

En marge de la WWDC 2022, un MacBook Air M2 de 14 pouces et un MacBook Pro M2 de 13 pouces ont été référencés par un revendeur agréé Apple. Les pages sont toujours en ligne, mais ne contiennent aucune information.

Apple donne le coup d’envoi de la WWDC 2022 aujourd’hui. L’évènement de la firme de Cupertino se terminera vendredi 10 juin après une semaine remplie d’annonces et de présentations. La puce M2, la nouvelle génération de puces maison d’Apple après la M1, est le produit le plus attendu de la semaine. Deux nouveaux MacBook avec cette puce M2 ont été référencés par un revendeur agréé Apple, B&H Photo. Le site a listé un MacBook Air M2 de 14 pouces et un MacBook Pro M2 de 13 pouces.

Rendu du MacBook Air 2022 – Crédit : FRONT PAGE TECH / YouTube

Ce référencement apparu à la dernière minute avant la WWDC 2022 fait évidemment monter la hype. Apple a-t-il vraiment prévu d’annoncer deux nouveaux ordinateurs portables pendant l’évènement ? Depuis quelques semaines, on s’attend à ce qu’Apple présente un nouveau MacBook Air avec une puce M2 lors du WWDC 2022. Le nouvel ordinateur portable serait décliné en 4 couleurs différentes : Space Grey, Silver, Gold et un coloris bleu.

Annonce imminente des MacBook Air M2 et MacBook Pro M2 ?

La découverte des deux MacBook a été faite après celles des Mac mini M2 et Mac mini tower sur le site du revendeur B&H Photo. Bien entendu, il vaut mieux faire preuve de scepticisme pour le moment. Ce n’est effectivement pas rare que des revendeurs listent des appareils qui ne sont pas encore officiels. Ils se basent parfois sur les rumeurs pour référencer de nouveaux produits.

Néanmoins, le timing de cette découverte est particulièrement intrigant. Les deux ordinateurs sont apparus juste avant la WWDC 2022 alors que plusieurs rumeurs affirment qu’ils seront annoncés pendant l’évènement. Il faut aussi rappeler que le journaliste Mark Gurman de Bloomberg a récemment prévenu que « la récente crise de la chaîne d’approvisionnement due aux fermetures liées à la Covid en Chine » a compliqué les prévisions d’Apple. Mark Gurman pense d’ailleurs que le MacBook Pro M2 a été retardé.

Quoi qu’il en soit, le MacBook Air M2 devrait introduire un nouveau design en plus des coloris différents. Quant au MacBook Pro M2 de 13 pouces, il s’agirait d’un modèle entrée de gamme sans la barre tactile. Au total, Apple aurait prévu de lancer 9 modèles de Mac avec 4 variantes de la puce M2.

Source : 9to5Mac