Apple pourrait bientôt lancer des nouveaux Mac avec la puce M2

Après la puce M1 et ses trois itérations, à savoir la M1 Pro, la M1 Max et la M1 Ultra, Apple serait en train de préparer sa nouvelle génération de puces faites maison. La nouvelle puce M1 Ultra avec son processeur à 20 cœurs et son processeur graphique à 64 cœurs est sortie depuis à peine un mois, mais Apple pourrait déjà bientôt lancer la puce M2 et ses différentes variantes.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple testerait plusieurs nouveaux modèles de Mac alimentés par la puce M2. Au total, quatre variantes de la puce M2 seraient testées sur neuf nouveaux modèles de Mac. La puce M2 devrait être officiellement annoncée lors d’une conférence d’Apple cette année.

Apple testerait 9 modèles de Mac avec 4 variantes de puce M2

Voici les modèles de Mac et les variantes de la puce M2 qui seraient en cours de test chez Apple :

Un MacBook Air avec une puce M2 avec un CPU à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs ;

avec une puce M2 avec un CPU à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs ; Un Mac mini avec une puce M2 et un modèle avec une puce M2 Pro ;

avec une puce M2 et un modèle avec une puce M2 Pro ; Un MacBook Pro d’entrée de gamm e de 13 pouces avec une puce M2 ;

e de 13 pouces avec une puce M2 ; Des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec des puces M2 Pro et M2 Max ;

avec des puces M2 Pro et M2 Max ; Un Mac Pro avec le successeur de la puce M1 Ultra du Mac Studio qui a des performances hallucinantes.

Le rapport de Bloomberg ne donne pas plus de détails sur les puces, mais on sait que la M2 Max est équipée d’un CPU à 12 cœurs, d’un GPU à 38 cœurs et d’une mémoire de 64 Go. Bien entendu, tous les modèles listés ci-dessus pourraient ne jamais atteindre le stade de production. Néanmoins, certains d’entre eux seront probablement lancés plus tard cette année suite à l’annonce officielle de la nouvelle puce M2.

Enfin, le rapport de Bloomberg mentionne également des modèles actuels de Mac avec des puces différentes comme un Mac mini avec une M1 Pro et une M1 Max. D’ailleurs, Apple aurait aussi prévu un MacBook Air de 15 pouces pour 2023.

