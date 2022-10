Un nouveau trailer pour Ant-Man 3, YouTube fait peau neuve, des nouvelles de Black Panther 2, c’est le récap’ de la semaine￼

Cette semaine, découvrez la bande-annonce de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et les jeux offerts le mois prochain aux abonnés PS Plus. Alors que YouTube fait peau neuve avec un nouveau design et de belles fonctionnalités, la presse ne tarit pas d’éloges pour Black Panther 2. Enfin, on vous met en garde contre plusieurs extensions Chrome qui piratent votre navigateur.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania dans une première bande-annonce

Alors que le troisième volet du film Ant-Man devrait sortir en salles le 15 février 2023, un premier trailer a été diffusé lundi, accompagné de l’affiche officielle. Dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, réalisé par Peyton Reed, nous retrouverons Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas mais aussi Bill Murray qui prêtera ses traits au roi Krylar.

Ant-Man 3 © Marvel Studios

YouTube : un redesign et deux nouvelles fonctionnalités très pratiques

Une nouvelle refonte de YouTube est actuellement en cours de déploiement et devrait séduire les utilisateurs. Un dark mode plus sombre et une fonctionnalité qui offrira plus d’immersion seront désormais disponibles. En utilisant l’application mobile, vous pourrez effectuer des zooms par pincement et profiter de l’option de recherche précise, que vous soyez sur votre smartphone ou sur votre ordinateur.

Le nouveau YouTube © YouTube

Des extensions Chrome à désinstaller au plus vite

Les experts de Guardio Labs ont repéré de nombreuses extensions Chrome qui mettent en danger votre navigateur. En effet, une nouvelle campagne malicieuse permet actuellement aux pirates de hacker votre navigateur en vous poussant à installer une extension. Cette dernière chargera ensuite un code malveillant qui permettra aux pirates de générer de l’argent sur votre dos. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste des extensions à désinstaller au plus vite.

Black Panther 2 : qu’en pense la presse spécialisée ?

À quelques jours de la sortie de Black Panther : Wakanda Forever, prévue pour le 9 novembre, les premiers avis sont tombés. Si l’on en croit les critiques élogieuses de la presse spécialisée, ce deuxième volet pourrait réjouir les fans de Marvel. The Hollywood Reporter, The Verge, Collider, les journalistes semblent conquis. « […]Le film le plus poignant et le plus puissant de Marvel », « une des histoires les plus intimes et des plus sincères du MCU », «[…] une suite fantastique et un grand film », « c’est émouvant, intense et phénoménal » De quoi éveiller notre curiosité…

Black Panther- Wakanda Forever © Marvel Studios

PS Plus Novembre ; découvrez les jeux offerts sur PS4 et PS5

Si vous êtes abonnés à l’une des formules Essential, Extra ou Premium, cette actu devrait vous intéresser. Le leaker billbil-kun du site Dealabs vient de lever le voile sur les jeux offerts aux abonnés PS Plus en novembre. Vous pourrez donc profiter de Nioh 2, de LEGO Harry Potter Collection ou encore de Heavenly Bodies. Vous pourrez récupérer ces trois jeux à partir du 1er novembre et jusqu’au 6 décembre.

Nioh 2 © Team Ninja

Nos tests et dossiers de la semaine

Sennheiser Momentum 4 : réduction de bruit et belle autonomie

Si l’autonomie compte pour vous, alors les Sennheiser Momentum 4 pourraient vous séduire avec leurs 60 heures d’autonomie en ANC. La qualité de ce casque à réduction de bruit haut de gamme est presque parfaite, même si l’on regrette une latence un peu élevée et une mauvaise reproduction sonore en mode filaire et passif. C’est un casque au très bon rapport qualité prix puisqu’il est disponible à moins de 350 euros.

Sennheiser Momentum 4

Vous cherchez un PC portable à moins de 1000 euros ? Suivez le guide !

Pour vous aider à trouver le PC portable le plus adapté à vos besoins et à votre portefeuille, Tom’s Guide vous a préparé un guide d’achat des meilleurs ordinateurs portables professionnels à moins de 1000 euros. Vous trouverez dans notre dossier dédié des indications sur le format et la définition d’écran à privilégier et quelle configuration vous pouvez attendre d’un PC portable à moins de 1000 euros.

Crédit – fauxels (Pexels)

Faisons le point sur le programme de vos plateformes de streaming favorites

À quelques jours du mois de novembre, il est grand temps de faire le point sur les calendriers de Disney+ et Netflix des prochaines semaines. En effet, les abonnés des plateformes de streaming sont gâtés et nombreux sont les nouveaux films, séries et documentaires à découvrir le mois prochain. Rendez-vous dans nos actus dédiées pour être sûrs de rien louper !

© Disney+

