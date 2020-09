Un SUV 100% électrique chinois explose en pleine recharge

Bien que l’explosion soit très impressionnante, il n’y aurait pas eu de blessés car le propriétaire avait déjà anticipé l’explosion du véhicule.

Crédit : Explosion d’un SUV chinois – min marine / Youtube

Des rapports locaux suggèrent que le propriétaire du véhicule électrique rouge a garé sa voiture à Sanming, dans le sud de la Chine, et l’a reliée à une station de recharge. Le véhicule serait un BAIC EX360.

De la fumée aurait commencé à sortir de la voiture peu après qu’elle ait été branchée à la station de recharge. Le propriétaire a alors rapidement appelé les pompiers, qui ont aspergé le véhicule d’eau froide. Malheureusement, comme le montre la vidéo d’un résident d’un appartement à proximité, le jet d’eau des pompiers n’a pas empêché la voiture d’exploser.

L’explosion a été si violente qu’elle a projeté une grande partie de la carrosserie dans toutes les directions. Elle a même créé un trou dans le toit de la station de recharge. On ne sait pour l’instant pas ce qui a provoqué l’accident, mais il est probable qu’un composant de la batterie en mauvais état soit à l’origine de l’explosion.

Pourquoi la batterie aurait-elle pu exploser ?

Les raisons pour lesquelles les batteries explosent sont généralement de nature thermique, même si ce n’est pas la seule raison possible. L’un des facteurs les plus importants est donc la gestion thermique pour éviter une augmentation incontrôlée de la température à l’intérieur de la cellule ou du module.

Pour éteindre un feu de batterie au lithium-ion, il existe des extincteurs chimiques spécialement conçus pour cela. En effet, l’eau et le lithium réagissent pour produire de l’hydrogène gazeux hautement inflammable. Il est possible que l’intérieur de la voiture en ait abrité juste avant l’explosion et qu’il se soit enflammé. Après un accident mortel, la batterie d’une Model S se serait enflammée deux fois. Un autre conducteur de Tesla avait vu son Model S partir en flammes mais la batterie était intacte.

Source : autonews