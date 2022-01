Uncharted 5 : Naughty Dog n’écarte pas la possibilité d’un prochain opus pour la PS5

La franchise Uncharted est en pause depuis la sortie d’Uncharted 4 : A Thief’s End en 2016. Celui-ci était alors exclusivement disponible sur la PS4. Le jeu devait marquer la fin des aventures de Nathan Drake, le personnage principal de la série. Néanmoins, les fans ont toujours l’espoir que la série ne soit pas encore arrêtée. Le développeur Naughty Dog n’a d’ailleurs pas confirmé que la franchise d’aventure est définitivement terminée.

Uncharted : Legacy of Thieves Collection – Crédit : Naughty Dog

Uncharted : Legacy of Thieves Collection sort demain, vendredi 28 janvier, sur la PlayStation 5 et plus tard dans l’année sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Cette collection comprend Uncharted 4 : A Thief’s End et le standalone Uncharted : Lost Legacy. De plus, le film Uncharted avec Tom Holland dans la peau du célèbre aventurier et Mark Wahlberg dans celle de Sully arrive en salles le 16 février prochain. La franchise Uncharted est donc encore très populaire, mais Uncharted 5 verra-t-il le jour ?

Uncharted 5 n’est pas encore officialisé, mais Naughty Dog ne veut pas abandonner l’univers de la franchise

À l’occasion d’une interview, Shaun Escayg qui est le directeur créatif de Naughty Dog a évidemment été interrogé sur Uncharted 5. Il n’a pas fait de grosses révélations, mais sa réponse était plutôt intéressante. « Je pense que nous pouvons dire avec certitude que nous ne pouvons jamais dire jamais. Uncharted est une franchise que nous aimons – que le studio aime. Je l’adore et Kurt [Margenau] l’adore aussi. C’est un monde que nous voulons voir davantage. Donc je peux certainement dire ça », a déclaré Shaun Escayg.

Il faudra donc se contenter de cette réponse vague, mais encourageante pour le moment. Shaun Escayg n’a pas clairement dit que la franchise Uncharted est terminée pour de bon. Il n’a pas non plus mentionné Uncharted 5. Ses propos laissent tout de même suggérer que la franchise pourrait bientôt faire son retour.

En attendant, 2022 est une année intense pour les fans d’Uncharted avec la sortie des deux derniers jeux remastérisés sur PS5 et PC et l’arrivée du film avec Tom Holland. D’ailleurs, Sony Pictures Entertainment a dévoilé en avant-première la scène culte de l’avion.

Source : ComicBook