Une mère accusée de meurtre affirme que Bob l’éponge lui a dit de tuer sa fille de 3 ans

Dans le Michigan aux États-Unis, Sutton Mosser a soufflé sa troisième bougie deux jours avant son meurtre. Son corps a été retrouvé dans un sac poubelle à l’arrière de sa maison le 17 septembre 2021. La mère, Justine Johnson âgée de 22 ans, est accusée du meurtre de sa fille et de maltraitance d’enfants au premier degré.

Justine Johnson a déclaré à l’enquêteur avoir été victime d’une hallucination. Elle a affirmé que Bob l’éponge l’a menacé de la tuer si elle n’assassinait pas sa fille. Elle aurait vu Bob l’éponge sur l’écran de sa télévision. Que s’est-il passé exactement ?

La mère aurait poignardé sa fille de 3 ans à plusieurs reprises à cause d’une hallucination de Bob l’éponge

Ryan Eberline, une enquêtrice des services de protection de l’enfance a témoigné le 4 février. Elle a eu l’occasion d’interviewer Justine Johnson depuis sa cellule de prison. « Dans l’ensemble, la conversation, d’après ce que j’ai pu conclure, était que vers la date du 16, elle avait quitté la maison de sa mère en marchant et s’était évanouie dans le cimetière », a-t-elle déclaré. Justine Johnson aurait également essayé de se suicider dans son appartement avant de tuer sa fille.

D’après le témoignage de Ryan Eberline, « elle m’a dit qu’elle ne se souvenait pas des détails de ce qui s’était passé au moment de ce qui est arrivé à Sutton, qu’elle avait des hallucinations dues au sevrage de l’héroïne et qu’elle ne dormait plus depuis environ deux semaines ». Des hallucinations en provenance de son écran de télévision l’auraient ainsi poussé à tuer sa propre fille. « C’était Bob l’éponge qui disait ces choses à la télé. Si elle ne faisait pas ce qu’elle a fait à sa fille, ils l’auraient tué. Elle a dit qu’elle avait peur pour sa vie et qu’elle avait perdu la raison », a déclaré l’enquêtrice.

Le corps de la petite fille a été découvert par le plus jeune frère de Justine Johnson âgé de 17 ans. Il lui avait demandé où se trouvait sa nièce, mais celle-ci a refusé de répondre. Justine Johnson aurait donc poignardé sa fille à plusieurs reprises quelques heures avant la découverte macabre du corps par le jeune homme.

