Une nouvelle bande-annonce pour Super Mario Bros, la nouvelle PS5 bientôt dévoilée, la saison 3 de The Mandalorian sortira en mars 2023, c’est le récap’ de la semaine

Vous attendiez cette annonce depuis de longs mois : la saison 3 de la série The Mandalorian arrive enfin sur Disney+ le 1er mars 2023. Alors que Sony officialise sa présence au CES 2023 en janvier, le film Super Mario Bros se dévoile un peu plus dans une deuxième bande-annonce hilarante. Si vous faîtes partie des joueurs déçus de Pokémon Écarlate et Violet, rassurez-vous, Nintendo déploie enfin une mise à jour qui devrait corriger la majorité des bugs.

Un nouveau record sur Dragonflight

Le streamer coréen Adelio, avec l’aide de son équipe, est parvenu à battre un nouveau record en atteignant le niveau 70 de World of Warcraft en moins de trois heures. Alors que d’autres joueurs ne pouvaient même pas accéder aux serveurs à cause de l’afflux gigantesque d’utilisateurs, Adelio n’a eu aucun souci technique et a pu atteindre le niveau maximum de la neuvième extension de WoW.

Une nouvelle bande-annonce pour Super Mario Bros

Nintento et Universal Pictures ont profité d’un Nintendo Direct pour partager une nouvelle bande-annonce de Super Mario Bros. Une chose est sûre, l’humour est au rendez-vous ! On retrouve Mario, Luigi, la Princesse Peach, Toad, Bowser ou encore Donkey Kong, ainsi que de nombreux éléments qui rappellent le célèbre jeu vidéo. Le film, réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, sortira en 2023. En attendant, n’hésitez pas à aller découvrir ce nouveau trailer dans notre actu dédiée.

La saison 3 de The Mandalorian approche…

Alors que la première bande-annonce de la troisième saison de The Mandalorian a été partagée en septembre dernier, nous ne savions jusqu’à présent rien de sa date de sortie. Cette semaine, l’information est finalement tombée pour le plus grand bonheur des fans ! En effet, les réseaux sociaux de Star Wars ont tous partagé la nouvelle : la saison 3 de la série arrivera en exclusivité sur Disney+ dès le 1er mars 2023.

Nintendo corrige enfin les bugs de Pokémon Écarlate et Violet

Les performances décevantes et les nombreux bugs de Pokémon Écarlate et Violet ont eu le don de profondément agacer la communauté. Afin de redonner le sourire aux joueurs, Nintendo a enfin déployé une mise à jour qui devrait apporter plusieurs correctifs, ainsi qu’un mode PvP classé pour les joueurs les plus performants. Nintendo assure qu’ils « prennent les commentaires des joueurs au sérieux et travaillent sur des améliorations pour les jeux. »

Sony pourrait présenter sa nouvelle PS5 dès janvier 2023

C’est officiel, Sony participera au CES 2023 qui se déroulera en direct le 4 janvier prochain. Si l’on en croit les rumeurs de la presse spécialisée, la firme japonaise pourrait profiter de l’événement pour présenter sa nouvelle console Playstation 5. Qu’il s’agisse d’un modèle Slim ou d’un modèle Pro, il se pourrait que la nouvelle version de la PS5 comporte un lecteur de disque amovible.

Nos tests et dossiers de la semaine

Google Pixel 7 : un excellent rapport qualité/prix

Outre un nouvelle puce Google Tensor de deuxième génération, Google n’apporte pas de grands changements par rapport à son prédécesseur. Cela étant dit, le Pixel 7 est un excellent smartphone qui offre un très bon rapport qualité/prix. On adore son design élégant, la qualité des photos, l’écran bien calibré ou encore sa bonne autonomie et la compatibilité avec la charge sans fil. Petites ombres au tableau, le chargeur n’est pas fourni et la charge filaire est lente. Pour moins de 650 euros, le Google Pixel 7 est un smartphone particulièrement convaincant.

Décembre 2022 : les programmes à ne pas louper sur vos plateformes de streaming

En ce début de mois, on fait le point sur les séries, films et documentaires à découvrir en décembre sur Amazon Prime Video et Disney+. Les catalogues sont riches et l’on vous encourage vivement à y jeter un œil, pour être sûrs de ne pas passer à côté de certaines pépites. Rendez-vous dans nos actus dédiées pour découvrir les agendas complets du dernier mois de l’année de vos plateformes de streaming favorites.

