Victime d’un violent accident de voiture, il peut dire merci à son Apple Watch

C’était l’un des arguments de vente brandis par Apple au moment de la présentation de l’Apple Watch Series 8 et de l’iPhone 14 : la fonction de détection des accidents. Celle-ci permet de détecter les collisions et les tonneaux et d’appeler les secours automatiquement dans la foulée. Jusqu’à présent, la fonctionnalité a été raillée puisque des iPhone 14 ont donné inutilement l’alerte pendant que leurs utilisateurs faisaient… des montagnes russes.

Mais un nouveau témoignage prouve à quel point une telle fonction peut s’avérer précieuse. Celui-ci nous vient du Redditor Carnivoroustaco qui s’est confié sur sa mésaventure récente, photos à l’appui. Après que son pneu a explosé, il a heurté violemment un poteau téléphonique. Sa tête restait contre le volant, laissant le bruit du klaxon ininterrompu. Il a alors senti grâce au retour haptique que les secours avaient été contactés.

Tim Cook lui répond !

« C’était au milieu de nulle part, donc s’il n’y avait pas eu la montre, qui sait combien de temps je serais resté là », s’émeut-il. Résultat des courses, il souffre de trois côtes cassées et d’une fracture orbitaire. Heureux d’être encore en vie, il remercie chaleureusement la Pomme et conseille à tout le monde d’activer la fonction, laquelle est seulement disponible sur les iPhone 14, les Apple Watch Series 8, SE et Ultra.

Il nous partage également une capture d’écran de la réponse de Tim Cook à qui il avait transmis son témoignage. « Merci beaucoup d’avoir partagé votre histoire avec nous« , a indiqué le patron d’Apple, précisant que ce genre de mésaventure était la raison qui les avaient poussés à « développer cette fonctionnalité ». Pour rappel, Tim Cook (aidé de ses équipes) répond régulièrement à ses ouailles comme à cet utilisateur sauvé grâce à son Apple Watch.

Dernièrement, l’iPhone 14 avait détecté un accident et appelé les secours. Mais personne n’avait survécu.

