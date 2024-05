Victime d’un virus ? Bénéficiez de l’aide d’un expert

L’un de vos appareils a été infecté par un logiciel malveillant et vous craignez pour son intégrité, ses performances et vos données personnelles ? Il peut être difficile de se débarrasser efficacement d’un virus, d’où le besoin de l’assistance d’un expert. Ce service est justement inclus au sein de l’offre Kaspersky Premium, qui donne aussi accès à bien d’autres avantages et outils de protection.

Des virus, logiciels malveillants ou chevaux de Troie peuvent s’introduire dans votre dispositif si vous n’êtes pas défendu par une suite de sécurité pour vous protéger des menaces. Vous êtes victime d’un virus et n’êtes pas certain de la marche à suivre pour le supprimer et pour réparer votre appareil ? Avec Kaspersky Premium, vous pouvez obtenir l’aide d’un spécialiste en informatique et en sécurité pour régler votre problème sans surcoût.

Assistance à distance par un expert

Les abonnés au service Kaspersky Premium ont accès à une assistance Premium pour répondre à leurs questions, les aider à utiliser les produits de sécurité, mais aussi pour les aider à supprimer les virus et les malwares qui ont infecté leur machine antérieurement. Par téléphone ou par chat, votre demande est traitée en priorité par le service client de Kaspersky.

L’expert qui s’occupera de votre cas sera en mesure d’effectuer un diagnostic précis de l’état de votre PC ou de votre Mac. L’inspection se déroule en plusieurs points pour garantir à votre appareil le plus haut niveau de protection ainsi que des performances optimales. En cas d’infection par un logiciel malveillant, le spécialiste est capable de supprimer les menaces à distance grâce à une application Kaspersky installée sur l’ordinateur.

Si vous n’êtes pas à l’aise en informatique, le support technique peut aussi vous assister pour d’autres tâches, comme l’installation et la configuration des logiciels de la suite de sécurité Kaspersky sur votre appareil. Vous êtes ainsi assuré que les différents programmes vont fonctionner de manière optimale et assurer votre protection. Si vous n’avez pas l’habitude d’utiliser un VPN ou un gestionnaire de mots de passe, les conseillers vont aussi pouvoir vous aider à prendre en main ces outils sécurisés bien pratiques au quotidien.

Protéger son identité en ligne

Une autre série de fonctionnalités exclusives à Kaspersky Premium concerne la protection contre l’usurpation d’identité. Ce phénomène gagne en popularité parmi les pirates et peut se révéler dévastateur pour les victimes. Un acteur malveillant peut vider les comptes bancaires de sa cible, se faire passer pour lui afin d’obtenir des informations critiques, ou réaliser des actes illégaux en usurpant votre identité.

Kaspersky Premium détecte si des cybercriminels tentent d’accéder à vos appareils et de voler vos données personnelles, qui peuvent ensuite être exploitées pour voler votre identité. La plateforme met aussi à disposition un coffre-fort numérique à la sécurité renforcée pour stocker ses documents les plus sensibles : carte d’identité, permis de conduire, coordonnées bancaires… Toutes les données sont chiffrées, mais vous sont accessibles depuis vos appareils personnels.

L’outil vous donne aussi la possibilité de vérifier si votre numéro de téléphone ou votre adresse email ont fait l’objet de fuites de données, sur le web en surface comme sur le dark web. Vous obtenez alors un aperçu de tous vos comptes compromis et pouvez agir pour vous prémunir contre une éventuelle usurpation d’identité. En cas de fuite de données vous concernant, Kaspersky vous conseille sur les mesures à prendre pour sécuriser vos comptes et protéger vos informations personnelles.

Une suite de sécurité ultra complète

Kaspersky Premium, c’est aussi un antivirus en temps réel pour vous protéger en direct des menaces les plus sophistiquées, incluant les attaques sans fichier ou les rootkits. Vous bénéficiez d’une protection des paiements en ligne, du blocage des sites malveillants, des emails de phishing et des publicités infectées ainsi que d’une défense contre les ransomwares, ces logiciels malveillants qui prennent vos fichiers en otage sur votre propre appareil.

L’optimisation de vos appareils est également assurée par Kaspersky Premium, qui s’assure que ceux-ci puissent tourner dans les meilleures conditions. L’outil désencombre votre PC des fichiers volumineux et en double, ainsi que des applications inutilisées sur votre appareil Android. Il surveille en permanence l’état de santé du disque dur de votre PC et vous avertit immédiatement en cas de problèmes, vous donnant le temps de prendre les devants. Kaspersky vous indique par ailleurs si des mises à jour sont disponibles pour que vos applications restent toujours rapides et sûres. Il permet aussi de désactiver les applications gourmandes en ressources et de choisir les processus qui s’ouvrent au démarrage afin d’accélérer votre PC.

La confidentialité est au cœur des préoccupations de Kaspersky. Son VPN performant vous permet de naviguer sur le web tout en dissimulant votre adresse IP réelle et en chiffrant votre trafic. Un certain nombre d’outils sont mis en place pour bloquer le suivi en ligne et le tracking publicitaire, empêchant les sites de collecter vos données de navigation. Les connexions aux appareils de votre foyer, à votre système domotique et à votre réseau Wi-Fi sont surveillées en cas d’accès non autorisé. Enfin, vous pouvez bloquer l’accès des applications à votre webcam et votre micro.

🔥 60 % de réduction et Kaspersky Safe Kids offert

Kaspersky Premium est compatible avec Windows, macOS, Android et iOS. Son prix démarre à partir de 31,99 euros pour la première année, soit l’équivalent de moins de 3 euros mensuels. Cela représente une économie de 60 % par rapport au tarif standard, qui s’élève à 79,99 euros par an.

En outre, le service Kaspersky Safe Kids est inclus gratuitement et automatiquement à votre offre pendant un an. Celui-ci propose une pléthore d’options pour assurer la sécurité de vos enfants :

Un suivi GPS pour localiser ses enfants à tout moment. Vous pouvez définir une zone sécurisée dans laquelle ils doivent rester : vous recevez alors une alerte s’ils la quittent.

pour localiser ses enfants à tout moment. Vous pouvez définir une zone sécurisée dans laquelle ils doivent rester : vous recevez alors une alerte s’ils la quittent. Une recherche sécurisée sur YouTube pour bloquer les contenus inappropriés et consulter à distance l’historique de recherches YouTube de vos enfants.

pour bloquer les contenus inappropriés et consulter à distance l’historique de recherches YouTube de vos enfants. Le filtrage des pages web selon divers critères , dont une liste noire de sites auxquels ils ne peuvent accéder qu’avec votre autorisation.

, dont une liste noire de sites auxquels ils ne peuvent accéder qu’avec votre autorisation. La gestion du temps passé sur les écrans, avec la possibilité d’instaurer des limites par jour et par appareil.

Une garantie de remboursement pendant 30 jours est proposée pour vous donner l’opportunité de changer d’avis.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Kaspersky.