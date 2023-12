Vision Pro : la sortie du casque VR est imminente, Apple prévient les développeurs

La sortie du Vision Pro approche à grand pas ! Le casque VR d’Apple serait actuellement en production à plein régime dans les usines des sous-traitants en Chine et la firme aurait envoyé un mail aux développeurs d’applications VR de se préparer au lancement.

Vision Pro © Apple

Mark Gurman, qui révélait au début du mois qu’Apple s’apprête à lancer les iPad et MacBook Air M3, indique maintenant que la date de sortie du Vision Pro approche. Mercredi, Apple aurait envoyé un courriel aux développeurs de logiciels pour le casque VR, les encourageant à “se préparer” à la sortie en testant leurs applications et en les envoyant à Apple pour obtenir des retours.

Apple prévoit une sortie du Vision Pro en février

D’autres sources du journaliste de Bloomberg indiquent qu’Apple augmente sa production en Chine pour permettre une sortie en février. Les usines tourneraient à plein régime depuis plusieurs semaines, selon ces personnes proches du dossier qui ont requis l’anonymat. Les premiers exemplaires grand public devraient être prêts d’ici la fin du mois de janvier, avec les début des ventes au détail prévues pour le mois suivant.

Mark Gurman avait précédemment annoncé que le Vision Pro arriverait en mars 2024. Visiblement Apple souhaite lancer les livraisons au plus vite. Avec un peu d’avance, cela permettrait un lancement en douceur sans la pression du retard. De cette manière, Apple pourra corriger les inévitables problèmes qui seront rencontrés à la sortie.

Apple prépare ses troupes à la sortie du Vision Pro

Le casque comportera des composants personnalisés, assemblés directement dans les Apple Stores. Ainsi, il faudra obligatoirement s’y déplacer pour acheter le Vision Pro. Le Vision Pro est un appareil de demi-mesure, car s’il n’est pas correctement ajusté à la tête de l’utilisateur, l’appareil n’affichera pas correctement le VisionOS et pourra sembler très lourd.

Ainsi, chaque magasin enverra le mois prochain au moins deux employés au siège d’Apple à Cupertino, pour y suivre une formation. Ces stages de deux jours débuteront la première semaine de janvier et se dérouleront par vagues sur plusieurs jours. Une fois formés, ces employés seront chargés ensuite des ventes de l’appareil et de former à leur tour leurs collègues sur le produit dans leur magasin.

Il s’agira probablement du lancement de produit le plus complexe jamais réalisé par Apple, qui nécessitera des stratégies de vente et des équipements nouveaux. Dans un appel aux investisseurs en début d’année, Tim Cook expliquait que la vente du casque serait “un processus très différent de celui habituel de prise en main” des produits de la firme à la pomme.