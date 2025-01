VLC va bientôt proposer des sous-titres automatiques fournis par IA

VLC – CES 2025

VLC est l’un des lecteurs multimédias gratuits et multiplateformes les plus efficaces. Depuis son apparition en 1996, il a permis à de nombreux utilisateurs de profiter de leurs vidéos, quel que soit leur format, sans avoir à télécharger le moindre codec pour la lecture, une révolution.

Bien que disposant d’une interface quelque peu austère, VLC reste un outil très prisé et bourré de fonctionnalités pratiques, qui n’a cessé de se mettre à jour au fil du temps.

Outre la lecture de vidéos de tout format, il peut aussi lire des vidéos en streaming (avec l’URL), il prend en charge les fichiers de sous-titres, il permet de lire des fichiers au format HD et plus, etc. La version mobile (Android et iOS) et même compatible avec les appareils de type Chromecast.

Vers une meilleure gestion des sous-titres grâce à l’IA

Tout comme YouTube propose un module de sous-titrage automatique (mais pas d’une efficacité phénoménale), que TikTok fait de même, et que même Instagram sous-titre ses stories, VLC se lance dans l’ère du sous-titrage automatique, mais avec IA cette fois.

C’est au CES 2025 que VLC a présenté cette nouveauté. Le PDG de VideoLAN, la société qui s’occupe de VLC, Jean-Baptiste Kempf, en a profité pour pointer la très bonne forme de VLC, qui a dépassé les 6 milliards de téléchargements. Ainsi, malgré la montée en force des plateformes de streaming, VLC reste dans le cœur des utilisateurs. Fiable, compatible avec tous les formats vidéo, multiplateforme, respectueux de la vie privée des utilisateurs, et disposant d’une communauté active, le lecteur multimédia a toujours tout pour plaire.

La fonctionnalité de sous-titrage automatique présentée lors du CES utilise un module d’intelligence artificielle pour générer le texte des vidéos que vous regardez. Bien entendu, le modèle IA utilisé est Open Source et la génération se fait en local, afin de protéger vos données en évitant qu’elles ne transitent par le net. La génération en local permet aussi d’éviter d’avoir à utiliser une connexion internet et permet d’obtenir des résultats plus rapides.

L’idée est que l’analyse en temps réel de la piste audio de la vidéo permette de générer un texte de manière immédiate. Le texte pourra même être traduit en plusieurs langues, permettant une meilleure accessibilité. Une centaine de langues sont prises en charge et il est même possible d’en afficher deux à la fois.

VLC proposait une démonstration vidéo sur son stand du CES. Comme on peut le voir sur cette publication officielle de VideoLAN sur X (Twitter).

Pour finir, les sous-titres générés pourront être enregistrés au format SRT, un format de fichier de sous-titre vidéo bien connu. Cela permettra de les réutiliser dans un autre lecteur par exemple.