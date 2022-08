Voici les derniers selfies avant la fin du monde

Un dernier selfie et puis s’en va – Crédit : DALL-E

La fin du monde est imminente. De rares personnes ont survécu aux explosions nucléaires qui ont éclaté aux quatre coins du globe. Défigurées, elles regardent notre belle planète en train de se décomposer. Avant de disparaître également, elles décident de prendre un dernier selfie pour la postérité… La fin du monde est un sujet qui fascine autant qu’il inquiète. De multiples films de science-fiction déclinent ainsi le thème de l’apocalypse, à l’instar du très bon Don’t Look Up dernièrement.

Et l’intelligence artificielle permet également de visualiser certaines scènes chaotiques susceptibles de précéder les derniers souffles de la Terre. À l’aune de notre société toujours plus connectée, on peut imaginer que les accrocs du selfie (à l’instar des influenceurs) se prendraient en photo pour se mettre en scène devant la fin du monde. Tel est le postulat imaginé par le TikTokteur Robot Overloards qui a appelé l’intelligence artificielle DALL-E à la rescousse.

À lire > Cette intelligence artificielle différencie les théories du complot et les véritables conspirations

Un selfie avant de trépasser

Pour rappel, ce programme a la faculté de générer des images à partir de texte. Récemment, il a notamment permis d’imaginer à quoi ressemblerait Grogu à l’âge adulte. De quoi choquer les fans de la petite créature verte. Dernièrement, Robot Overloards a soumis sa demande audacieuse à DALL-E : générer des images de portrait pré-apocalypse. Les clichés qui en sont ressortis font froid dans le dos. On y voit des humains zombifiés et déformés prenant la pose devant des contrées ravagées.

Ci-dessous, vous retrouverez quelques images de cette étrange expérience. Cette dernière démontre une fois de plus le talent de DALL-E qui parvient à respecter les consignes à merveille. Si vous aimez bien les travaux créatifs proposés par l’intelligence artificielle, n’hésitez pas à tester l’IA de Deep Nostalgia qui donne vie aux anciennes photos.

Crédit : DALL-E

Crédit : DALL-E

Crédit : DALL-E

Crédit : DALL-E