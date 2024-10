Le prix des batteries baisse enfin, les voitures électriques seront bientôt beaucoup plus abordables

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Déjà fin septembre, Lian Yubo, scientifique et ingénieur en chef de la marque BYD, spécialisée dans la construction et la vente de véhicule électrique, prévoyait un développement et un déploiement plus rapide des batteries solides d’ici à 5 ans. Ces batteries, encore en phase de test, sont réputées pour être plus rapide au niveau de la charge et offrant plus d’autonomie de conduite.

Aujourd’hui, c’est une étude de Goldman Sachs qui prévoit une baisse importante du coût des batteries pour véhicules électriques d’ici à 2 ans. Les chiffres sont là pour en témoigner. Selon l’étude, les prix moyens mondiaux des batteries sont passés de 153 dollars par kilowattheure (kWh) en 2022 à 149 dollars en 2023 et ils devraient aussi tomber à 111 dollars d’ici la fin de l’année 2024 et atteindre leur prix le plus bas, (soit 80 dollars par Kilo watt heure) d’ici à 2026.

Comment expliquer une telle baisse ?

Nikhil Bhandari, co-responsable de la recherche sur les ressources naturelles et l’énergie propre en Asie-Pacifique chez Goldman Sachs Research, attribue cette baisse importante à 2 facteurs : l’innovation liée à la structure des batteries avec des cellules de plus en plus grandes, et donc des batteries dites “solides”, et la baisse des coûts des matières premières.

Cette baisse devrait se ressentir sur les nouveaux modèles de véhicules électriques, avec notamment la Seal 06 GT de BYD qui devrait être lancée en 2025 et coûter 20 000€ seulement ou encore la Volkswagen ID.1 qui devrait arriver plus tardivement mais avec un prix de lancement à 20 000€ également. En revanche, la Tesla Model 2 semble aller à contre-courant et devrait dépasser les 25 000€ initialement annoncés.

De quoi inciter de nouveaux automobilistes à passer à l’électrique ?