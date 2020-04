Volkswagen et Hummer changent de logos pour gommer leur image de pollueurs

Volkswagen et Hummer, comme BMW récemment, ont décidé de modifier leur logo pour renforcer l’image de modernité que véhicule l’électrification. Avec design renvoyant à une notion de futur ou de simplicité, les constructeurs cherchent à gommer leur image de pollueurs.

Crédits : Volkswagen / Hummer / Tom’s Guide

On s’en souvient, en 2015 Volkswagen avait été pris la main dans le sac en train de tricher avec son logiciel, permettant à des véhicules pourtant polluants de rester dans les normes. Hummer de son côté fabrique des véhicules 4×4 dont la réputation a toujours été des plus mauvaises en termes de consommation et de pollution.

Un changement d’image pour embrasser l’électrification des véhicules

Le Dieselgate de Volkswagen n’est vieux que de 5 ans, et seulement 2 ans si l’on considère la fin de son procès, pourtant le constructeur allemand semble bien décidé à faire oublier ce triste épisode de son histoire. Dès 2016, il avait fortement mis l’accent sur l’électrification de sa gamme. Cela a donné l’ID.3, dont la vision tête haute vient d’être présentée, mais aussi un SUV ID.4, la compacte e-Up et bien sûr la e-Golf. Il prévoit 3 millions de véhicules électriques d’ici 2025.

Crédits : Volkswagen

Afin de coller à cette nouvelle image de « E-mobilité », le constructeur a décidé d’adopter un logo plat et fin. Fini l’effet 3D, fini également l’aplat de couleurs, le nouveau logo se veut aéré et transparent. Klaus Bischoff, designer en chef explique : « Ma principale motivation dans ce redesign était de rendre le W flottant, pour apporter une légèreté nouvelle à la marque Volkswagen ». C’est exactement le choix qu’a effectué BMW pour son propre logo.

Crédits : BMW

Nous vous en parlions il y a quelques mois, le groupe General Motors a décidé de ressusciter la marque Hummer pour une gamme de pick-ups électriques venant concurrencer le Tesla Cybertruck. Nés des véhicules militaires, les Hummer n’ont jamais été pensés pour l’économie de carburant ni pour limiter la pollution. Pourtant avec des modèles tout électrique, le constructeur pourra jouer la carte de l’écologie. Pour illustrer ce changement, il a déposé un nouveau design, plus futuriste que le précédent, quasiment inspiré des films de science-fiction des années 80 ou 90.

Crédits : Hummer

Source : Electrek