Votre clavier Gboard cache un outil génial, voici comment l’utiliser

Le clavier Gboard regorge de fonctionnalités dont de nombreux utilisateurs ignorent l’existence. L’une d’entre elles permet de réaliser des calculs directement depuis le champ de saisie. Voici comment procéder pour utiliser cette calculatrice intégrée.

© Envato

Le Gboard est le clavier de référence des smartphones Android mais il est aussi disponible sur les iPhone. On l’apprécie pour ses nombreuses options utiles comme la traduction du texte en temps réel, la saisie vocale ou encore l’écriture à une main. Il est aussi possible d’invoquer une calculatrice pour réaliser des calculs directement depuis l’interface de saisie, les résultats s’affichant dans la barre de suggestion.

Généralement, Google réserve ses meilleures fonctionnalités en priorité pour son système d’exploitation. Mais ce n’est pas une vérité absolue. En l’occurrence, la calculatrice intégrée est disponible exclusivement sur iOS, les utilisateurs Android ne pouvant pas l’actionner pour le moment.

Comment installer le clavier Gboard sur votre iPhone ou iPad ?

Si vous n’avez pas encore installé Gboard, vous devez commencer par changer le clavier de votre iPhone ou iPad. Pour ce faire :

Téléchargez le Gboard depuis l’App Store.

depuis l’App Store. Suivez le chemin Réglages > Général > Clavier > Claviers .

. Appuyez sur Ajouter un Clavier et sélectionnez Gboard.

et sélectionnez Gboard. Activez l’option Autoriser l’accès complet .

. Ouvrez une application qui vous permet d’accéder aux claviers.

Appuyez sur le globe et sélectionnez Gboard.

Comment utiliser la calculatrice cachée du clavier Gboard ?

Pour réaliser des calculs directement depuis le champ de saisie, il vous suffit de taper une opération sur votre clavier. Le résultat s’affichera alors automatiquement dans la barre de suggestion. Vous pouvez y effectuer des calculs simples, comme des additions ou des multiplications, mais aussi des opérations plus complexes avec plusieurs étapes comme “(56*78)+(42*19)-(88/24)”.

Outre le gain de temps, la calculatrice intégrée réduira le risque de déconcentration en vous permettant de réaliser des calculs sans avoir à lancer l’application Calculatrice ou une recherche Google. Vous pourrez par exemple additionner rapidement des prix lors de vos achats en ligne, calculer votre chiffre d’affaires dans votre application de gestion, déterminer combien chacun doit payer pour le cadeau d’un ami dans une discussion WhatsApp… Les cas d’usage sont nombreux.