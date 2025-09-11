YouTube Music : les paroles bientôt réservées aux abonnés Premium ?

YouTube Music teste une nouvelle manière de pousser les gens à payer pour son service Premium. Une décision qui a fait beaucoup réagir.

© Unsplash, YouTube

Google semble chercher de nouveaux moyens de rentabiliser ses services. Cette fois, c’est YouTube Music qui est concerné. D’après plusieurs témoignages d’utilisateurs, l’accès gratuit aux paroles des chansons serait désormais limité. Ceux qui souhaitent consulter les paroles sans restriction devraient passer par l’abonnement Premium. Cette décision fait beaucoup réagir, car jusqu’à présent, cette fonction était gratuite et accessible à tous.

Sur certains forums comme Reddit, plusieurs personnes expliquent qu’elles ne peuvent plus afficher les paroles de leurs morceaux préférés que trois fois gratuitement. Passé cette limite, YouTube Music propose directement de s’abonner à YouTube Premium pour continuer à profiter de la fonctionnalité sans blocage.

Ce changement ne serait pas uniquement motivé par le désir de pousser les utilisateurs vers la version payante. En réalité, Google ne fournit pas lui-même les paroles. Il passe par des sociétés spécialisées comme Musixmatch et LyricFind, qui facturent ce service. Autrement dit, afficher les paroles a un coût pour Google. En limitant l’accès gratuit, l’entreprise espère sans doute réduire ses dépenses et rentabiliser davantage YouTube Music.

A lire > YouTube Music : écouter sans pub, un privilège bientôt réservé aux abonnés ?

Cette stratégie n’est pas sans risques

Les paroles de chansons sont une fonctionnalité très appréciée par les auditeurs. Les restreindre pourrait créer de la frustration et détourner certains utilisateurs vers d’autres plateformes musicales. Spotify avait déjà tenté une démarche similaire par le passé. La plateforme avait réservé les paroles à ses abonnés Premium, avant de faire machine arrière face au mécontentement général. Google pourrait donc se heurter au même problème si la mesure est mal perçue.

Pour l’instant, la limitation semble concerner uniquement certains comptes et pourrait être un test mené par Google. Rien ne dit encore si cette politique sera appliquée partout et de façon permanente. Néanmoins, la réaction des utilisateurs sera sans doute déterminante. Si le mécontentement est trop fort, Google pourrait être obligé d’adapter sa stratégie.

Source : Android Authority