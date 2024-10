Vous attendez la Nintendo Switch 2 ? Voici la dernière nouveauté de Nintendo, et ce n’est pas une console…

Nintendo

Dans l’actualité de cette fin d’année, tous les fans de Nintendo attendent avec ferveur une annonce officielle de la console nouvelle génération, la Nintendo Switch 2 qui devrait bientôt remplacer la Nintendo Switch.

À la place, Nintendo a lancé un test mystérieux avec 10 000 participants pour un nouveau produit pour le Nintendo Switch Online. Cela a été suivi par un nouveau radio réveil aux couleurs de Super Mario.

Et aujourd’hui encore une nouveauté qui n’est pas une console : une application musicale.

Nintendo Music c’est quoi ?

Nintendo Music c’est le paradis des fans de jeux vidéo Nintendo. Si vous avez toujours voulu écouter les bandes-son originales de vos jeux favoris, vous en avez enfin la possibilité. Il faut dire qu’elles ne sont pas disponibles ailleurs (ni sur Deezer, ni sur Spotify, ni sur Apple Music).

Et même si vous aviez trouvé un moyen de récupérer des bandes-son sur YouTube ou YouTube Music, la qualité n’était certainement pas au rendez-vous.

Nintendo introduit ici une application mobile (Android et iOS) et pour Nintendo Switch.

L’application propose une interface agréable et moderne. Les albums sont représentés par l’image du jeu vidéo correspondant. Le lecteur affiche une image du jeu, le titre du morceau en cours et la possibilité de l’ajouter en favoris (en cliquant sur l’étoile). Vous pouvez aussi lire en boucle et en aléatoire.

Notez le mode Extension de piste qui vous permet de créer une boucle avec la même piste pendant 15, 30 ou 60 minutes. Idéal lorsque l’on a juste besoin d’un fond musical. Tous les morceaux ne sont pas compatibles avec cette option.

Bien entendu, en plus de créer une liste de favoris, vous pouvez aussi créer des listes de lecture personnalisées. Donnez un nom à votre playlist et écoutez vos morceaux selon votre envie.

Pour trouver un morceau, plusieurs options s’offrent à vous : accéder aux jeux récents, franchises (Metroid, boutique Wii, Tomodachi, Mario), par jeu, par thème (gameplay). L’application propose aussi des playlists thématiques. Vous pouvez même faire une recherche par personnage !

Pour les fans purs et durs, une fonctionnalité permet d’éviter les spoilers pour les jeux que vous n’avez pas encore terminés, ou pas encore commencés. Elle vous propose de masquer les albums de jeux spécifiques, vous n’y aurez pas accès tant que le jeu n’est pas retiré de la liste noire.

Notez par ailleurs qu’il est possible de télécharger vos morceaux préférés pour une écoute hors ligne.

Pour accéder à l’ensemble des contenus de Nintendo Music, vous devez disposer d’un compte Nintendo Switch Online avec abonnement. Si vous disposez d’un abonnement familial, sept personnes peuvent accéder à l’application.